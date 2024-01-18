我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

場邊人語／綠灣踢館 牛仔扼腕

彭廣揚

14日下午，在德州阿靈頓的美國電話暨電報球場（AT&T Stadium），來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊，在9萬3799名主場球迷捧場之下挑戰達拉斯牛仔隊，主隊竟然以32：48不敵包裝工隊，再一次無緣爭奪美國職業美式足球大聯盟（NFL）國家聯會冠軍。包裝工隊預定於20晚間，走訪舊金山，繼續和49人隊較量。

包裝工隊此役共有28分鐘55秒掌握球權，第二節就攻下20分，每節至少得到7分，上半場就以27：17領先。牛仔隊已連續在主場勝出16次；這次季後賽在主場不僅失足，而且還讓對方攻得空前的48分，非常難堪地結束這個賽季。

包裝工隊最近一次在季後賽得到48分，是2011年1月15日，在亞特蘭大以48：21大勝隼鷹隊。

牛仔隊總教練是現年60歲的麥卡錫（Mike McCarthy）；他曾是綠灣包裝工隊的總教練，於2011年2月6日，率領包裝工隊以31：25擊敗匹茲堡鋼人隊獲得45屆超級盃冠軍。

牛仔隊球迷在對球隊本季表現令人失望之餘，已經有人建議，應該讓麥卡錫下課，並且高規格禮聘現年71歲，剛剛交卸新英格蘭愛國者隊總教練職務，以及才接受亞特蘭大隼鷹隊面試的比利契克（Bill Belichick）。

牛仔隊已連續3個賽季，每季的戰績都達到12勝5負；然而卻是大聯盟所屬的球隊之中，唯一連續3個球季都晉級季後賽，卻都在聯會階段之前就被淘汰出局。

季後賽 麥卡錫 亞特蘭大

上一則

NBA／警方找不到證據？雷霆吉迪交往未成年醜聞 可能安全下庄

下一則

網球／費德勒造訪納達爾故鄉 夢幻合體超過73萬球迷按讚

延伸閱讀

新州遊民雖減 食物救濟站需求 反比疫期激增

新州遊民雖減 食物救濟站需求 反比疫期激增
共和黨強硬派揚言罷免強生 民主黨溫和派放話出手相救

共和黨強硬派揚言罷免強生 民主黨溫和派放話出手相救
國會開議 1.66兆預算面臨杯葛 新議長面臨與前任麥卡錫同樣挑戰

國會開議 1.66兆預算面臨杯葛 新議長面臨與前任麥卡錫同樣挑戰
遞補麥卡錫空缺 紐森訂3/19初選

遞補麥卡錫空缺 紐森訂3/19初選

熱門新聞

籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

2024-01-17 20:13
許德敬在美國跳出平台灣室內男子撐竿跳紀錄。

田徑／出自台撐竿跳世家 許德敬在美「飛過」台灣紀錄

2024-01-13 22:55
林書豪帶著腳踝傷勢出賽並砍進致勝三分球。（圖／新北國王提供）

籃球／帶傷飆進致勝三分球 林書豪表現對手教頭也喊讚

2024-01-10 19:13
柯瑞近日陷入低潮，勇士戰績也跌至西區第12。（歐新社）

NBA／柯瑞陷低潮 柯爾點出原因是「他」

2024-01-11 01:30
前芝加哥公牛隊球員哈波安慰前克勞瑟遺孀。（美聯社）

NBA／公牛表揚已故總管遭自家球迷噓聲羞辱 柯爾：可恥

2024-01-14 01:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕