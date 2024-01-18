場邊人語／綠灣踢館 牛仔扼腕

14日下午，在德州阿靈頓的美國電話暨電報球場（AT&T Stadium），來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊，在9萬3799名主場球迷捧場之下挑戰達拉斯牛仔隊，主隊竟然以32：48不敵包裝工隊，再一次無緣爭奪美國職業美式足球大聯盟（NFL）國家聯會冠軍。包裝工隊預定於20晚間，走訪舊金山，繼續和49人隊較量。

包裝工隊此役共有28分鐘55秒掌握球權，第二節就攻下20分，每節至少得到7分，上半場就以27：17領先。牛仔隊已連續在主場勝出16次；這次季後賽 在主場不僅失足，而且還讓對方攻得空前的48分，非常難堪地結束這個賽季。

包裝工隊最近一次在季後賽得到48分，是2011年1月15日，在亞特蘭大 以48：21大勝隼鷹隊。

牛仔隊總教練是現年60歲的麥卡錫 （Mike McCarthy）；他曾是綠灣包裝工隊的總教練，於2011年2月6日，率領包裝工隊以31：25擊敗匹茲堡鋼人隊獲得45屆超級盃冠軍。

牛仔隊球迷在對球隊本季表現令人失望之餘，已經有人建議，應該讓麥卡錫下課，並且高規格禮聘現年71歲，剛剛交卸新英格蘭愛國者隊總教練職務，以及才接受亞特蘭大隼鷹隊面試的比利契克（Bill Belichick）。

牛仔隊已連續3個賽季，每季的戰績都達到12勝5負；然而卻是大聯盟所屬的球隊之中，唯一連續3個球季都晉級季後賽，卻都在聯會階段之前就被淘汰出局。