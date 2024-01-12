場邊人語／冠軍衝鋒 密大成功

雖然全場沒有傳接得分，可是密西根大學美式足球 校隊笑到最後。

1月8日，一年一度的美國大學校際美式足球聯賽總冠軍大賽，在德州 休士頓市中心的能源球場進行。

來自西雅圖的華盛頓大學隊（The Huskies）功虧一簣，以13：34不敵密西根大學隊（The Wolverines）。

密西根大學隊在第一節分別依靠41碼和46碼衝鋒得分；該隊並且在第四節先後依靠12碼和1碼衝鋒得分。

密西根大學在這個球季連勝15場，這是校隊在21世紀所迎來的第一座全國校際美式足球冠軍獎杯。

密西根大學隊成軍至今已144個球季，戰績1004勝353敗36和，勝率為73.4%。該校美式足球隊歷年來總共得到3萬5819分，只讓對手攻下1萬7009分。

在內布拉斯加州 奧馬哈出生的福特（Gerald Ford)，是密西根大學美式足球隊歷年來知名度最高的球員，他曾經是球隊的中鋒、防守球員和特攻隊長距離發球員。

福特是於高齢96歲時逝世；他在大學美式足球運動天地表現卓越，然而他並沒有追求在職業美式足球球壇發展，卻選擇以共和黨員的身分走上參政的道路，成為美國第38任總統，任職日期由1974年8月9日到1977年1月20日。

福特在密西根大學美式足球校隊時間，曾於1932年和1933年兩個球季，創寫單季全勝的紀錄，並且連續兩年榮獲全美冠軍榮銜。該隊在1932年球季有八連勝，與對手的分差是123分比12分。該隊在1933年的球季也有七連勝，和對手的得分差別為131分比18分。