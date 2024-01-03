場邊人語／紐約作東 新將帶動

「東區老八」紐約尼克隊主場作東，1日元旦當天午後在紐約市 曼哈坦麥迪臣廣場花園（Madison Square Garden)，於1萬9812名球迷關注之下，以116：102擊敗到訪的明尼蘇達灰狼隊，拿到例行賽季33戰第18勝，並且取得雙方歷年對陣以來的第36次勝利。

尼克隊的先發得分後衛巴瑞特 （Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.) 已經被交易到加拿大 多倫多暴龍隊，先發大前鋒，身高6呎8吋的藍道（Julius Deion Randle）於是分擔攻堅責任，上陣36分鐘19秒，投籃命中率58.3 %，拿到39分9個籃板球6次失誤。他在第四節攻下關鍵的12分和2個籃板球。

尼克隊的左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)上陣40分鐘40秒，爲全隊在場最久者，然而23次出手投籃只有命中5次，命中率21.7%，全場攻下16分，三分球投9中1，5次罰球5次得分；還有4個籃板球14次助攻1次抄截。

現年26歲尼克隊先發小前鋒阿努比（Ogugua "O.G." Anunoby Jr.），身高6呎7吋，於2023年12月30日才由加拿大多倫多暴龍隊被交易到纽约尼克隊。

這是他換穿球衣之後，首次在尼克隊主場球迷面前亮相。

他在三分球攻擊端如所期待地有所發揮，上陣35分鐘2秒，12次出手投籃命中7次，命中率58.3%，全場攻下17分，為全隊得分次多者。他三分球投6中3和4次罰球3次得分；還有6個籃板球1次助攻2次抄截。

阿努比在上個球季場均抄截1.9次，是全聯盟抄截項目的佼佼者。