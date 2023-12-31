場邊人語／南有日援 北約韓員

同樣屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會西區小組的洛杉磯 道奇隊，和舊金山巨人隊，近日分別補強來自日本 的指定打擊大谷翔平（Shohei Ohtani)，以及來自南韓 的中外野手李政厚（Jung Hoo Lee)。

大谷翔平現年29歲，右投左打，是於2018年3月29日代表洛杉磯天使隊在大聯盟亮相。他是於12月9日和洛杉磯道奇隊簽訂為期10年總價7億美元的合約。

李政厚現年25歲，於日本愛知縣名古屋出生，也是右投左打。他是於12月12日和舊金山巨人隊，簽訂為期6年總價1億1300萬美金的合約。

至此，分別來自日本職棒和南韓職棒的球星，理所當然地成為美國職業棒球天地南、北加州的新看點。

值得一提的是，李政厚得到這份合約的全额支付保障，而且他在4年之後，還可以行使根據球隊和球員的協議跳出合同的權利。換句話說，如果他屆時行使選擇權，就可以直接獲得自由簽約球員（FA）的資格，因此提高待聘的身價。

李政厚從此也開啟了南韓的職棒球星，透過非公開競爭招聘（Posting) 方式和美國職棒大聯盟接軌。他的合約，在總額和平均年薪（1883萬美元）方面其實超出預測；當初大多數業者認為這位年輕打者的合約期限可能在4到6年之間，總共的金額約在6000萬美金到9000萬美金之間。

南韓的職業棒球選手，最近成功地飄洋過海抵達美國，並且和美國職棒大聯盟簽訂超過1億美金的合約，是剛剛宣布即將在明年退休的強打秋信守（Shin-Soo Choo）。

秋信守是在2013年12月21日和德州遊擊兵隊簽訂為期7年總價1億3000萬美元的合約。