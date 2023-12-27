場邊人語／比爾攻門 電光好悶

來自紐約上州 水牛城的比爾隊，於平安夜在南加州 逆轉勝岀。

比爾隊在這場比賽的致勝關鍵，是由於下半場第四節結束之前28秒，以一記29碼射門成功攻陷3分而反敗為勝。

現年27歲、身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（ Joshua Patrick Allen），於12月24日晚間5時4分開始在6萬7678名社會金融球場（SoFi Stadium）球迷觀賞下，以24比22險勝加州洛杉磯電光隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組於例行賽季第16周及時拿到第9勝。

電光隊在這個球季有8次在主場出賽，只有兩場勝出，最近4次都是鎩羽而歸。

現年25歲、身高6呎6时的加州洛杉磯電光隊四分衛赫伯特（Justin Patrick Herbert），率隊在大聯盟美聯西區小組目前墊底，例行賽季戰績5勝10負，勝率33.3%。

比爾隊當天其實只有26分鐘56秒掌握球權，在這場比賽除了第一節之外，每節至少得到3分，上半場就以14比10领先。

電光隊成軍已有64年，歷來有過1次角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，然而至今還沒有成功地捧回超級盃 。

電光隊和比爾隊互相較量始自1960年10月2日，歷年在例行賽和季後賽交戰過41次，電光隊的戰績是25勝14敗2和。雙方最近一次交鋒是於2020年11月29日，電光隊以17比27敗北。

紐約上州水牛城比爾隊2022年球季的戰績為13勝3敗。該隊成軍已經有64年，4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，卻從來無緣捧回超級盃。

艾倫在本球季已經有11場比賽，個人每場比賽至少都有一次傳球達陣和衝鋒達陣。他已經連續4個球季每季傳球和衝鋒達陣總次數都超過40次。

他當天全場遭到1次攔截，總共和5名隊友合作傳球21次，其中15次成功，最長傳接距離57碼，累積傳接推進237碼，1次傳接成功達陣，1次遭到擒殺損失7碼。同時也和2名隊友合作共發動30次衝鋒，累積推進105碼；艾倫並且獨自完成2次衝鋒達陣。