場邊人語／活塞再輸 破解無術

●底特律活塞隊失誤和判罰連連，混亂表現無法改善，自從10月28日以118比102擊敗芝加哥公牛隊之後，至今已經連續苦吞26場敗仗。

12月23日晚間，在紐約市布魯克林 巴克萊中心球場（Barclays Center），作東的籃網隊以126比115輕取底特律活塞隊，輕鬆的拿下本季第14場勝利。活塞隊連續13次客場敗北。

這是活塞隊成軍以來，首次出現單季26次連續吞敗局面。活塞隊於1980年3月3日到10月22日曾經有過跨季連續21場失敗的紀錄。

活塞隊因此打平美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）球隊在單一球季之中連續失利紀錄。2010-11球季的克里夫蘭騎士隊以及2013-14球季的費城 76人隊，都曾經有過單季26場連敗的紀錄。

活塞隊還曾經有過3個球季每個球季都有14場連敗的紀錄；這些球季包括1979-80、1993-94、2021-22。

籃網隊和活塞隊歷年來在例行比賽交手過192次，活塞隊的紀錄是110勝82敗，其中客場的戰績是44勝53敗。

創組已經有76年的活塞隊是目前美加地區男子職業籃球大聯盟戰績最差勁的隊伍，戰績為2勝27敗，勝率只有0.69%。

活塞隊於平安夜前客場岀戰，吸引滿座的1萬7732名球迷捧場。