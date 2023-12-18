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場邊人語／九投九中 九次助攻

彭廣揚

在一個星期五的晚上，紐約尼克隊走訪美西的客場，每節至少有31分收穫，單單第四節就斬獲42分；全隊有13人輪番上陣其中10人得分，終場以139比122技壓地主隊伍告捷。

尼克隊歷年以來和太陽隊對戰，成績為66勝72敗。尼克隊最近一次在亞里桑納獲勝，是於2018年1月26日。

太陽隊最近一次有人在主場一舉得到43分，是於2003年2月14日晚間。當年的主角是身高6呎2吋的太陽隊先發組織後衛馬布里（Stephon  Xavier Marbury），他上陣43分鐘24秒；尼克隊以116比115險勝。

紐約尼克隊先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)15日晚上陣35分鐘14秒，攻下50分，於上半場就斬獲15分，三分球和罰球都是百發百中；下半場更有35分進帳，S次三分球命中率百分之百，12次出手投籃彈無虛發，全場還有6個籃板球9次助攻5次抄截，還有2次失誤。

尼克隊替補的得分後衛奎克利（Immanuel  Jaylen Quickley）當晚上陣24分鐘22秒，攻下10分，僅於下半場就收獲7分，還有5個籃板球3次助攻，還有2次抄截。

尼克隊的另外兩名先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.) 則得到21分，先發大前鋒藍道（Julius Deion Randle）得到23分。

巴瑞特

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