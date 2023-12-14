場邊人語／比爾遠射 酋長痛捨

最痛就是遭到逆轉飲恨時。

客隊在這場比賽的致勝關鍵，是在下半場第四節結束之前1分鐘54秒，以一記39碼射門成功攻陷3分而脫頴勝岀。

現年27歲、身高6呎5时的紐約水牛城比爾隊當家四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen），於12月10日午後3時25分開始，在7萬3639名箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）球迷觀賞下，以20比17險勝密蘇里州堪薩斯城酋長隊，讓隸屬美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組的纽约水牛城比爾隊在例行賽季拿到第7勝。

比爾隊當天在賽前被看好有可能踢館，全場有35分鐘21秒掌握球權，在這場比賽每節至少得到3分，上半場就以14比7领先。

紐約上州 水牛城比爾隊2022年球季的戰績為13勝3敗，於季後賽 外卡階段闖過邁阿密海豚隊首關，但是隨後卻以10比27輸給辛辛那提猛虎隊遭到淘汰。堪薩斯酋長隊在2022年球季的成績則是14勝3敗，季後賽階段擊敗佛羅里達州傑克森維爾美洲虎隊、俄亥俄州辛辛那提猛虎隊和賓州費城老鷹隊捧回超級盃 。

比爾隊成軍已經有64年，4次有資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，卻從來無緣捧回超級盃；而酋長隊組建有64年歷史，11次角逐過年度總冠軍，有6次如願。

比爾隊和酋長隊隊爭鋒，自從1960年11月6日以來，歷年在例行賽和季後賽共交戰54次，比爾隊的戰績是29勝24敗1和，雙方最近一次對抗，是於2022年10月16日由比爾隊以24比20取勝。

艾倫當天全場遭到1次攔截，總共和10名隊友合作傳球42次，其中23次成功，最長傳接距離27碼，累積傳接推進233碼，有1次傳接成功達陣，3次遭到擒殺損失24碼。同時也和3名隊友合作共發動28次衝鋒，累積推進118碼；艾倫並且完成1次衝鋒達陣。