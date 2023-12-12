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場邊人語／志豪高分 逆轉有份

彭廣揚

來自美國印地安納州的普度大學男子籃球隊，12月9日午後在加拿大多倫多巿政府擁有的可口可樂球場（Coca-Cola Coliseum），在僅有3828名球迷捧場之下，以92比86逆轉擊敗阿拉巴馬隊，獲得本球季第9勝。

阿拉巴馬大學隊開場就以8比0領先，上半場結束時已經以49比47超前，全場最多領先12分。

普度大學男子籃球隊自從11月6日以來曾經取得七連勝的佳績，可惜在12月1日以88比92在延長賽輸給過西北大學隊。

9日全場風頭最健的球員，就是來自加拿大安大略省、目前在普度大學就讀大四的7呎4吋中鋒周志豪（Zach Edey）。

他在鄉親面前全場得到本季最多的35分和7個籃板球2次助攻，雖然沒有三分球出手，可是11次出手罰球全部命中。

這是周志豪在穿上普度大學校隊球衣之後，首次回到生長之地和球迷見面；他每次在禁區之內得分或者造成對方犯規罰球破網；都贏得不少掌聲。周志豪在這場比賽上半場得到18分，包括6次罰球全中，是普度大學隊唯一得分為雙位數的球員。

周志豪目前在大學階段累積得到1781分，名列學校代表隊歷年以來十大射手；他被看好是本屆美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度選秀的熱門候選人。上個球季由於普度大學隊在季後決賽提早遭到淘汰，影響到周志豪提早離校轉進職業籃球天地的時機，他礙於形勢不得已於5月31日晚間宣布退出選秀。

周志豪日前在部分的專業球探眼中，認為他在大學校際比賽之中確實擁有絕對的身高優勢，但是由於他的防守潛力上沒有充分發揮，對於身強力壯、手腳靈活的大前鋒或者中鋒，卻相對地佔不到什麼便宜。

周志豪在上個球季表現搶眼，平均投籃命中率為60.7%，場均得到22.3分1.5次助攻12.9個籃板球2.1次火鍋0.2次抄截，還有73.4%的罰球命中率，是普度大學男子籃球隊名列全國四強的推手。

他在這個球季表現更搶眼，平均投籃命中率為63%，場均得到24.8分1.2次助攻10.8個籃板球0.1次抄截2.6次火鍋，還有75.9%的罰球命中率。

加拿大 可口可樂 西北大學

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