場邊人語／波城首晤 公鹿迷路

美國感恩節團圓夜的前一晚，密爾瓦基公鹿隊在外地作客，雖然壓哨投進一記27英呎遠的三分球，球隊還是以116比119見負。

這是來自威斯康辛州 的公鹿隊，在例行賽季於波士頓 客場首次吃敗仗，也是本季15次出賽第5次吞敗。至於塞爾蒂克隊在嶄新的例行賽季𥚃，則是在主場對陣公鹿隊因此收穫開門紅，並且在本季15戰累積已經獲得12勝。

這場比賽場地是在麻州 波士頓市中心的道明球場（TD Garden) 舉行，當晚全場滿座，吸引了1萬9156名現場球迷。

公鹿和塞爾蒂克隊都是爭奪大聯盟年度總冠軍的熱門隊伍，在例行賽季排定交手4次，下一次雙方再度較量，是於2024年1月11日在威斯康辛州。

雙方在這場比賽之中火力全開；塞爾蒂克隊在全埸四節，每節的得分都超過25分，而公鹿隊則是在第四節也有37分收穫。

身高7呎3吋的波士頓塞爾蒂克隊中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）是於2023年6月23日才被交易到波士頓塞爾蒂克隊，這次交鋒上陣26分鐘44秒，攻下21分6個籃板球1次助攻1次失誤。

他的隊友先發小前鋒泰托姆(Jayson Christopher Tatum)上陣36分鐘1秒，收穫23分11個籃板球4次助攻1次火鍋2次失誤。

新加盟波士顿球隊的組織後衛哈勒戴（Jrue Randall Holiday）得到5分8個籃板球1次助攻1次抄截1次火鍋。

公鹿隊的先發7呎1吋，現年35歲的中鋒洛培兹（Brook Robert Lopez）則是上陣33分鐘30秒得到28分，是全隊收穫最多者。