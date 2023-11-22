場邊人語／感恩節到 美足當道

美國感恩節家家桌面提供的是應時盛宴，大家笑談之間，離不開的就是美式足球 球經。在感恩節和生人熟友同席觀看美式足球賽事，充滿著甜美回憶，更見鍾情伊伊。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）於11月23日循例從中午到晚間安排三場比賽，依次分別由底特律獅隊在主場迎戰威斯康辛州綠灣包裝工隊、達拉斯牛仔隊在主場出戰華盛頓哥倫比亞特區司令隊、華盛頓州西雅圖海鷹隊則在主場對抗加州 舊金山四九隊。

大聯盟的例行賽程已經進行了12個星期，屬於國聯北區的獅隊戰績是8勝2負，處於三連勝狀態；來自相同聯會和小組的包裝工隊戰績是4勝6負，勝率只有40%。隸屬國聯東區的司令隊戰績是4勝7負；也屬於國聯東區小組的牛仔隊戰績是7勝3敗；代表國聯西區小組的海鷹隊戰績是6勝4負；至於在國聯西區小組領先的四九人隊，戰績是7勝3敗，勝率70%，剛剛又取得二連勝。

自1863年起，美國將每年11月第4個星期四訂為「感恩節」國定假日，以便「感謝和讚美我們在天上的父」。1934年11月29日，底特律獅隊開啟大聯盟感恩節比賽傳統，因為投資者理察斯（George Richards）買下球隊之後，把主場搬遷到底特律的老虎球場（Tiger Stadium)，並且動腦筋𣈱通行銷，他幸運地說服國家廣播公司（NBC）動員94家廣播電台聯合播出前所未見的「感恩節大賽」（Thanksgiving Day Football），由獅隊出戰芝加哥熊隊，獅隊在這場歷史性球賽中雖然以16：19敗陣，可是當天門票搶購一空，從此獅隊名正言順地傳承感恩節當天必定出戰傳統。

德州達拉斯牛仔隊參與「感恩節大賽」也是出於市場營運考量。在1966年11月24日，牛仔隊總經理薛拉姆（Tex Shramm）認為牛仔隊啦啦隊的美麗陣容應該可以為全國觀眾增添過節氣氛，因此向大聯盟爭取參與機會。大聯盟起初對於這種建議半信半疑，不過一場由牛仔隊迎戰俄亥俄州 克利夫蘭布朗隊的比賽，全場座無虛席，主隊以26：14獲勝，類似的活動於是持續至今。

2006年，大聯盟眼見這款商業模式充滿利多，又決定把「感恩節大賽」由2場增加到3場。

到了感恩節，吃著大餐，看著大賽；這是十足美國式的風景畫！