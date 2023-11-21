場邊人語／連續三勝 尼克氣盛

紐約尼克隊先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）以及先發得分後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），星期六晚間到客場開「同學會」，兩人全場連袂得到57分；尼克隊因此以122比108取勝夏洛特黃蜂隊，最近3場比賽都是笑納勝利。

布朗森和廸文森佐都曾經在賓夕法尼亞州費城 的天主教維拉諾瓦大學就讀，並且於2018年4月2日於德州 聖安東尼奧，在美國大學校際運動總會男子籃球年度總冠軍爭奪大賽，以79比62擊敗密西根大學封王。

18日的夜戰，是紐約尼克隊在例行賽季第二度出賽黃蜂隊時凱旋而歸。

這場比賽場地是在北卡羅萊納州夏洛特光譜球場（Spectrum Center），當晚全場滿座，吸引了1萬9171名現場球迷。

2018年6月21日於紐約市 布魯克林區，德州達拉斯獨行俠隊在年度選秀活動中，於第2輪第33順位圈選布朗森。他於是在當年10月17日首次穿上獨行俠隊的制服參加聯賽。他於2022年7月12日才簽約加盟紐約尼克隊。

布朗森當晚上陣38分鐘52秒，攻下32分，僅上半場就斬獲26分，還有4個籃板球7次助攻，還有2次失誤。

迪文森佐當晚上陣28分鐘28秒，攻下25分，下半場就收獲14分，還有3個籃板球3次助攻，還有3次抄截。

尼克隊的另外兩名先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.）則得到15分，先發大前鋒藍道（Julius Deion Randle）得到21分。