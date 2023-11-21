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場邊人語／連續三勝 尼克氣盛

彭廣揚

紐約尼克隊先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）以及先發得分後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo），星期六晚間到客場開「同學會」，兩人全場連袂得到57分；尼克隊因此以122比108取勝夏洛特黃蜂隊，最近3場比賽都是笑納勝利。

布朗森和廸文森佐都曾經在賓夕法尼亞州費城的天主教維拉諾瓦大學就讀，並且於2018年4月2日於德州聖安東尼奧，在美國大學校際運動總會男子籃球年度總冠軍爭奪大賽，以79比62擊敗密西根大學封王。

18日的夜戰，是紐約尼克隊在例行賽季第二度出賽黃蜂隊時凱旋而歸。

這場比賽場地是在北卡羅萊納州夏洛特光譜球場（Spectrum Center），當晚全場滿座，吸引了1萬9171名現場球迷。

2018年6月21日於紐約市布魯克林區，德州達拉斯獨行俠隊在年度選秀活動中，於第2輪第33順位圈選布朗森。他於是在當年10月17日首次穿上獨行俠隊的制服參加聯賽。他於2022年7月12日才簽約加盟紐約尼克隊。

布朗森當晚上陣38分鐘52秒，攻下32分，僅上半場就斬獲26分，還有4個籃板球7次助攻，還有2次失誤。

迪文森佐當晚上陣28分鐘28秒，攻下25分，下半場就收獲14分，還有3個籃板球3次助攻，還有3次抄截。

尼克隊的另外兩名先發得分後衛巴瑞特（Rowan Alexander "RJ" Barrett Jr.）則得到15分，先發大前鋒藍道（Julius Deion Randle）得到21分。

德州 費城 紐約市

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