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場邊人語／阿拉巴馬 快刀斬麻

彭廣揚

美國大學的校際美式足球競賽，自從8月26日起展開例行賽季之後，11月13日到19日已經完成第12周賽程，阿拉巴馬大學隊以66：10力克查塔努加田納西大學（UTC）隊，保持9場連續不敗紀錄。

阿拉巴馬大學隊是於9月9日，以24：34落敗於德州大學隊，苦吞本球季首敗。然而此後該隊連續取勝，才於11月11日在肯塔基州勒辛頓客場出賽肯塔基大學隊，於6萬1936名球迷面前，以49：21痛擊對手高奏凱歌。

雙方在18日的午後賽事上半場得分為38：7、由阿拉巴馬大學隊領先。查塔努加田納西大學隊在第一節和第四節繳交白卷，反觀

阿拉巴馬大學隊全場四節比賽之中，每一節都至少有14分收穫。

阿拉巴馬大學隊此役先以5碼傳接達陣得到7分，全場共有26分鐘29秒掌握球權。

阿拉巴馬大學隊是由72歲的總教練沙邊 (Nicholas  Lou Saban Jr. ）率領，先發四分衛是大二轉學生球員，現年20歲的米爾洛（Jalen Milroe）。

他身高6呎2吋，把握住這次的先發機會，和9名隊友合作，16次傳球13次成功，累積推進197碼， 演出3次傳球達陣，同時和7名隊友合作，5次衝鋒達陣；全場共發動33次衝鋒，累積推進315碼，最長前進距離78碼。

他並且把握時間運用自己的手臂和膽識，繼續撰寫美國大學校隊四分衛輝煌的紀錄。

足球 德州 肯塔基州

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