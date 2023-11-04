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馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

場邊人語／隨隊抵埠 驍將回顧

彭廣揚

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）東區的紐約尼克隊和克里夫蘭騎士隊，11月1日晚間在紐約市曼哈坦中城的麥廸臣廣場花園（Madison Square Garden）交手，主場球迷對於客隊27歲的得分後衛米契爾（Donovan “Sousa” Mitchell Jr.）獨得30分，率隊以95比89踢館成功感覺複雜。

米契爾身高6呎1吋，生於紐約上州威切斯特郡，距離麥廸臣廣場花園車程46分鐘；先後在新罕布什爾州和康州就讀高中，是肯塔基州路易斯維爾大學校友；在大學代表隊期間，參加過65場比賽，其中有38場是先發，累積得到758分，還有269個籃板球145次助攻95次抄截20次火鍋。

紐約尼克隊對於米契爾的三分球十分頭痛，在1日主場迎戰之前，米契爾已經連續對陣尼克隊6次，繳交出出手62顆三分球、29次得分、命中率46.8%的成績單。

米契爾在上個球季以245顆三分球得分，超越小前鋒史密斯（Earl Joseph "J.R." Smith III），成為球隊歷年來單季的三分王。

丹佛金磚隊於2017年6月22日大聯盟年度選秀活動中，以第1輪第13順位看中他，並且立即將他交易到爵士隊。

他在2017年10月18日代表猶他爵士隊在大聯盟亮相。米契爾總共在爵士隊效力6個球季345場比賽，其中337場是先發。他自2022年9月3日被交易轉隊到騎士隊之後，已經出場72次，而且每一次都是在先發陣容。

米契爾從入行至今，每個球季場均至少得到20.5分， 2022-23球季場均得到28.3分。

克里夫蘭騎士隊歷年來和紐約尼克隊交手，單場得分最多是2009年2月4日晚間在客場，由小前鋒詹姆斯（LeBron Raymond James）獨得52分。

尼克隊的球迷，向來對於球隊組織後衛和得分後衛的人選喜歡說三道四，許多人於是針對米契爾的出現紛紛議論，大家納悶的是：為什麼這名紐約的子弟兵要當異鄉遊子而不「回家」？

紐約上州 紐約市 肯塔基州

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