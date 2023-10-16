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場邊人語／盤點巨人 欠缺堅忍

彭廣揚

代表美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會西區小組的舊金山巨人隊，連續兩個球季都和季後賽無緣；最近14個例行賽程結束後有5次晉級季後賽，並且曾經獲得過三屆年度總冠軍。

巨人隊最近一次榮獲年度總冠軍是於2014年10月29日擊敗堪薩斯城皇家隊。此外，巨人隊曾經先後在2012年10月28日取勝底特律老虎隊，以及在2010年10月27日力克德州遊騎兵隊，躍登年度總冠軍王座。

巨人隊在162場例行賽事中先盛後衰；球季開始後，由於走訪客場和對手難纏的影響，前28場比賽戰績只有11勝17敗，獲勝率39.3%。接下來的62場比賽，戰績改善為38勝24負，獲勝率有61.3%。這個獲勝率，當時只有亞特蘭大勇士隊可以相提並論。

巨人隊這賽季的最後52場比賽，戰績只有18勝34敗，獲勝率為34.6%，締寫自從1958年以來，隊史第二次出現如此難堪局面。

巨人隊於9月26日晚間在甲骨文球場（Irecle Park)，以0比4輸給聖地牙哥教士隊之後，就失去晉級季後賽的資格。

甲骨文球場位於加州舊金山，是巨人隊的主場。這座球場自從完工啟用以來，巨人隊在24個球季之中，有19個球季戰績都是贏多輸少。在今年的球季中，巨人隊的主場仍然是一股助力，戰績45勝36負，獲勝率為55.6%。

巨人隊本季在客場出戰，戰果為34勝47負。

因此，9月29日晚間在甲骨文球場，巨人隊在賽前就告知48歲總教練卡卜勒（Gabriel Stefan Kapler,）雙方合作到此為止；卡卜勒總共指揮巨人隊參加過543場例行比賽，戰績為295勝248負，獲勝率為54.3%。

卡卜勒任職期間，只有1次帶領球隊晉級季後賽。

季後賽 甲骨文 舊金山

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