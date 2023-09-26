我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

場邊人語／海豚活躍 野馬難越

彭廣揚

計分牌上再度出現一場職業美式足球例賽以籃球比賽比數告終。

身高6呎1时、現年25的邁阿密海豚隊四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa），9月24日午後1時3分率隊在佛羅里達州有6萬5522名現場球迷的硬石球場（Hard Rock Stadium），以70：20懸殊比分差距狂勝丹佛野馬隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組例行賽季樂得三連勝。

同樣屬於NFL美聯西區小組的野馬隊則是因此苦曣三連敗。

1966年11月27日（星期日），華盛頓紅人隊在華盛頓哥倫比亞特區迎戰紐約巨人隊，終場是以72比41大勝。紅人隊當天創下的單場得分紀錄至今無人項背。

塔格維洛瓦是阿拉巴馬大學校友，也是大聯盟於2020年選秀活動，由佛羅里達邁阿密海豚隊在第1輪第5順位圈選的球員。他在大學校隊3年期間共出賽32場，有87次傳接成功達陣。

他24日的比賽是職業生涯37次先發，沒有遭到攔截，總共和8名隊友合作傳球26次，其中 23次成功，最長傳接距離54碼，累積傳接推進309碼，有4次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動41次衝鋒，累積推進351碼有5次達陣。

海豚隊此役共有33分鐘21秒掌握球權，每節至少得到14分，上半場以35比13領先，終場前還有一次67碼衝鋒達陣。

野馬隊在2022年球季的戰績為5勝12敗，已經連續7個球季無緣季後賽。海豚隊在2022年球季和2021年球季的成績都是9勝8敗。

海䐁隊成軍已有58年，有過5次取得資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，2次把握機會捧回超級盃；最近7個例行球季只有2次晉級季後賽。

海豚隊和野馬隊互相較量，自1966年10月16日起歷年在例行賽和季後賽共交戰21次。海豚隊的戰績是13勝7敗1和，雙方最近一次於2020年11月22日對抗，野馬隊是以20比13勝出。

季後賽 足球 NFL

上一則

NBA／保羅是否先發成熱門話題 柯爾：我們有6個先發球員

下一則

NFL放眼全球市場 將赴西班牙、巴西比賽

延伸閱讀

華盛頓動物園大熊貓將送回中國 民眾惜別依依

華盛頓動物園大熊貓將送回中國 民眾惜別依依
NFL著眼全球市場 盼在巴西、西班牙打例行賽

NFL著眼全球市場 盼在巴西、西班牙打例行賽
MLB／例行賽僅剩1周 後面追兵趕不上？大谷美聯全壘打王聽牌

MLB／例行賽僅剩1周 後面追兵趕不上？大谷美聯全壘打王聽牌
場邊人語／藍鳥嚴守 洋基難受

場邊人語／藍鳥嚴守 洋基難受

熱門新聞

杭州第19屆亞運會女子4x100米自由泳接力決賽，中國組合楊浚瑄(左起)、程玉潔、吳卿風、張雨霏以3分33秒96的成績獲得冠軍。(中新社)

杭州亞運／中國代表團首日席捲20金 香港2金

2023-09-24 14:10
48歲的丘索維金娜完成第二跳後，向觀眾比出愛心。(新華社)

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽

2023-09-25 14:19
魔獸霍華德仍尋求重返NBA機會。(本報資料照片／記者陳正興攝影）

NBA／無緣簽約勇士 「魔獸」霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

2023-09-23 22:46

杭州亞運／南韓一哥爆冷輸泰小將 球拍摔到變形拒握手

2023-09-25 23:39
杜蘭特再度與網友槓上。(Getty Images)

NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

2023-09-25 08:27
魔獸(右)得到勇士老將支持。（美聯社）

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

2023-09-21 02:56

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加

聖嬰現象影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪都將增加