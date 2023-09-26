場邊人語／海豚活躍 野馬難越

計分牌上再度出現一場職業美式足球 例賽以籃球比賽比數告終。

身高6呎1时、現年25的邁阿密海豚隊四分衛塔格維洛瓦（Tua Tagovailoa），9月24日午後1時3分率隊在佛羅里達州有6萬5522名現場球迷的硬石球場（Hard Rock Stadium），以70：20懸殊比分差距狂勝丹佛野馬隊，在美國職業美式足球大聯盟（NFL ）美聯東區小組例行賽季樂得三連勝。

同樣屬於NFL美聯西區小組的野馬隊則是因此苦曣三連敗。

1966年11月27日（星期日），華盛頓紅人隊在華盛頓哥倫比亞特區迎戰紐約巨人隊，終場是以72比41大勝。紅人隊當天創下的單場得分紀錄至今無人項背。

塔格維洛瓦是阿拉巴馬大學校友，也是大聯盟於2020年選秀活動，由佛羅里達邁阿密海豚隊在第1輪第5順位圈選的球員。他在大學校隊3年期間共出賽32場，有87次傳接成功達陣。

他24日的比賽是職業生涯37次先發，沒有遭到攔截，總共和8名隊友合作傳球26次，其中 23次成功，最長傳接距離54碼，累積傳接推進309碼，有4次傳接成功達陣，同時也和4名隊友合作發動41次衝鋒，累積推進351碼有5次達陣。

海豚隊此役共有33分鐘21秒掌握球權，每節至少得到14分，上半場以35比13領先，終場前還有一次67碼衝鋒達陣。

野馬隊在2022年球季的戰績為5勝12敗，已經連續7個球季無緣季後賽 。海豚隊在2022年球季和2021年球季的成績都是9勝8敗。

海䐁隊成軍已有58年，有過5次取得資格角逐大聯盟年度總冠軍榮銜，2次把握機會捧回超級盃；最近7個例行球季只有2次晉級季後賽。

海豚隊和野馬隊互相較量，自1966年10月16日起歷年在例行賽和季後賽共交戰21次。海豚隊的戰績是13勝7敗1和，雙方最近一次於2020年11月22日對抗，野馬隊是以20比13勝出。