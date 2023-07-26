場邊人語／中繼無縫 紅襪完封

美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的波士頓 紅襪隊，7月17日晚間走訪北加州奧克蘭，只動用3名投手總共接力只讓對方擊出1支安打，終場以7比0完封來自美聯西區小組的運動家隊。

紅襪隊已經有9次榮獲大聯盟年度總冠軍，此役為這個賽季第51勝；至於運動家隊則是吞下本季第71敗，以及連續第8場賽事失利。

在目前的MLB美聯外卡爭奪戰之中，巴爾的摩金鶯隊、加拿大 多倫多藍鳥隊和休士頓太空人隊不相上下，紅襪隊和紐約洋基隊同樣辛苦追趕。

自7月以來士氣如虹的紅襪隊全場擊出10支安打，是最近11次出賽第10度單場團隊至少擊出10支安打。紅襪隊在這個球季已經有42次單場團隊安打次數總和在10支以上。

在加拿大出生、現年30歲的右投皮維塔（Nicholas John Carlo Pivetta）以長中繼身份登板，以87球數面對20人次打者，三振對手13次有2次四壞球保送，沒有讓對方擊出任何安打，順利拿下本季的第六勝。

當晚他的6局救援表現，是大聯盟歷年來最精彩、難得的「假先發、真救援、妙終結」局面。

皮維塔於2017年4月30日代表費城 費城人隊在大聯盟亮相，2020年8月22日被交易到波士頓紅襪隊；並且在2021年3月18日、2022年3月22日和2023年1月13日和紅襪隊簽訂各為期一年的短約。

皮維塔在上個球季先發登板33次戰績10勝12負，本季已經先發8次。

紅襪隊的隊史中，只有兩位投手在執行救援任務時，曾經演出過12次三振；分別是已經過世的右投拉達茲（Richard Raymond Radatz），以及依然健在的古巴籍右投塞貴（Diego Pablo Seguí González）。