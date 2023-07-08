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場邊人語／全壘打擊 高手雲集

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）預定於7月10日晚間在華盛頓州西雅圖舉行一年一度的全壘打王大賽，共有八名高手參加。

指名應邀出席的球員，是依照個人在例行賽程進行到7月4日的累積全壘打次數，以及6月15日以來的全壘打表現，決定種子排名。大賽分三個階段進行。

去年在加州洛杉磯道奇球場（Dodger Stadium），是由剛剛從華盛頓國民隊轉而投效聖地牙哥教士隊，時年23歲、來自多明尼加的外野手索托（Juan José Soto Pacheco ）成為全壘打王。

今年度大賽第一階段作戰安排分成4組，分別是：

排名第一種子，現年25歲、來自古巴，目前效力芝加哥白襪隊的中外野手羅伯特（Luis Robert Moirán Jr.），對抗第八種子、現年25歲、代表巴爾廸摩金鶯隊的捕手拉契曼（Adley Stan Rutschman ）。

現年28歲的第二種子紐約大都會隊一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso），競爭的對象是第七種子，現年只有22歲、來自多明尼加、效力西雅圖水手隊的中外野手羅德瑞茲（Julio Yarnel Rodríguez）。

現年30歲、洛杉磯道奇隊外野手貝茲（Markus Lynn "Mookie" Betts）是第三種子，他的較量對象是第六種子，現年24歲、在加拿大多倫多藍鳥隊擔任一壘手的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Ramos Jr.）。

現年30歲、在古巴出生的德州遊騎兵隊外野手賈西亞（José Adolis García Arrieta）是第四種子，面臨的對手是第五種子，現年28歲、在古巴出生、目前坦帕灣光芒隊左外野手的阿羅薩雷納（Randy Arozarena González）。

來自西雅圖都會地區的球迷，迫切盼望年輕的羅德瑞茲能夠在家鄉父老面前爭氣；然而阿隆索曾經兩次稱王，實力和經驗難以攀比。

古巴 西雅圖 道奇

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