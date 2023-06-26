場邊人語／首都球隊 沒人嫌貴
美國職業美式足球大聯盟(NFL)6月22日向32支球隊發送通告，說明將在7月20日召開特別會議，以便審議華盛頓哥倫比亞特區司令隊的所有權轉移案件。
這是大聯盟相關球隊的代表，連續第二年夏天參加特別會議，並且表決是不是贊同一支球隊更換所有人。
根據大聯盟的規定，任何球隊如果提議更動所有權，必須得到32支球隊之中的24支球隊投票贊成。
6月7日在紐約市，美國職業美式足球大聯盟曾經和司令隊兩位主要投資者面談兩個半小時；雙方談話時氣氛融洽，會議結束後兩天，大聯盟就向各個球隊發出開會通知，請大家準備在7月20日和8月8日岀席特別會議。
華盛頓司令隊目前買家提出的收購價格為空前的60億5000萬美元。在去年夏天於明尼蘇達州舉行的特別會議中，與會者同意來自科羅拉多州丹佛市的野馬隊，以46億5000萬美元易手。
司令隊的主要買主，已經擁有美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA) 所屬的費城七六人隊，以及屬於北美冰球大聯盟（NHL) 的新澤西魔鬼隊。司令隊的投資團隊中，也包括現年63歲，當選過12次全明星的職業籃球球星強森（Earvin "Magic" Johnson Jr.）。
大聯盟球隊的代表，通常尊重由八位球隊所有人組成的財務委員會審核意見；換句話說，新的買家必須要能夠通過財務審核過關，才有機會接受全體投票表決。
大聯盟的財務委員會，目前已經完成對於司令隊所有權更易的財務安排稽核，整個交易完成因此應該是指日可待。
司令隊預定於7月26日展開賽前的團隊訓練營，8月11起進行熱身賽，9月10日在主場對抗亞利桑納紅雀隊，開始例行賽季的賽程。
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