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場邊人語／教頭直言 接任為錢

彭廣揚

科羅拉多丹佛金塊隊於6月12日獲得美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度總冠軍後，多倫多暴龍隊和底特律活塞隊，6月13日不約而同地介紹新任總教練。

這意味著在下一個例行賽季，擁有30支球隊的大聯盟，至少有六分之一的球隊的總教練換人掌握。

除了暴龍隊和活塞隊之外，已經換帥的球隊還包括密爾瓦基公鹿隊、費城七六人隊和亞利桑納鳳凰城太陽隊。

底特律活塞隊成軍75年，曾經3度拿下聯盟年度總冠軍名銜，42次晉級季後賽。然而本賽季卻以17勝65敗的戰績墊底，並且無緣抽中狀元籤。

活塞隊的億萬富翁所有人高爾斯（Tim Gores），日前親自走訪加州，並且表示決心以「高薪禮聘」的方式邀請威廉斯（Tavares Montgomery Williams）加盟。高爾斯最終提供一份為期6年總價7850萬美元的合約。

這份合約促使現年51歲的威廉斯成為NBA受薪最高的教練，也就是說在今後的歲月，威廉斯將從「百萬教練」晉升為「千萬教練」。

這樣的待遇，反映出球隊的誠意，威廉斯公開承認，錢是吸引他加盟工作考量的主要原因。

高爾斯願意投資未來，端看威廉斯怎樣投注心力。

威廉 NBA 加州

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