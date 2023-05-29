我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

場邊人語／宿敵對壘 掌聲如雷

彭廣揚

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會東區小組的亞特蘭大勇士隊和費城費城人隊，每次短兵相接都是叫好又叫座。

勇士隊和費城人隊是於5月25日到28日舉行四場系列比賽。

5月27日下午在喬治亞州亞特蘭大勇士隊的主場，作客的費城人隊，當著4萬6225名滿座球迷的面，以2：1力克勇士隊，拿到例行賽季52場賽事的第25勝，28次客場作戰第12次捷報。

費城人隊在這場比賽表現地可圈可點。

現年32歲，曾經在紐約大都會隊效力過五個球季，目前在費城人隊擔任先發的右投手惠勒（Zachary Harrison  Wheeler），在比賽之中以106球數主投8局，三振對手12人次送出1次四壞球保送，遭到對方擊出3支安打，場均防禦率3.60。他最近一次登板獲勝是在4月29日；這場比賽是他在本季第四勝，也是五月間4次先發3連敗後首次旗開得勝。

現年35歲，曾經在亞特蘭大勇士隊隊效力過五個球季，目前在費城人隊肩負終结任務的右投手金布洛爾（Craig Michael  Kimbrel ）在比賽之中以19球數主投1局，三振對手2人次没有送出四壞球保送，遭到對方擊出1支安打責任丢失1分，場均防禦率5.85。這是他在本季第7次救援成功。

金布洛爾5月26日在親朋好友見證之下，於第九局下登板救援，以22球數主投1局沒被敲出安打也沒有失分，幫助費城人隊以6：4勝岀。

他因此成為大聯盟歷史上第八位累積達到400次救援成功水平的投手。

其他七人分別是擁有652次救援成功紀錄，來自巴拿馬的右投手拉李維拉（Mariano  Rivera）、有601次經驗的右投手霍夫曼（Trevor William  Hoffman ）、有過478次經驗的史密斯（Lee  Arthur Smith )、來自委內瑞拉，有437次經歷的右投手羅德里格斯（Francisco  José Rodríguez, Sr.）、累積有424次經驗的左投手法蘭柯（John Anthony  Franco）、累積422次經歷的左投手華格納（William Edward  Wagner）以及目前在波士頓紅襪隊效力，有401次經驗的簡森（Kenley Geronimo  Jansen）。

費城 勇士 亞特蘭大

上一則

NBA／IG直播與球迷趣味互動 里拉德高呼：我要加盟湖人

下一則

NFL／開球選擇接球不跑 在25碼起攻 並非良方

延伸閱讀

MLB／大谷被壓制 楚奧特敲2安也難贏

MLB／大谷被壓制 楚奧特敲2安也難贏
MLB／大谷翔平飆速163公里 6局10K準勝投 又被牛棚放火

MLB／大谷翔平飆速163公里 6局10K準勝投 又被牛棚放火
北美10大會議地 亞特蘭大位居第6

北美10大會議地 亞特蘭大位居第6
喬州研擬雅典往返亞城公車可行性

喬州研擬雅典往返亞城公車可行性

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

2023-05-22 23:22
綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
詹姆斯再度無緣打進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

2023-05-23 08:37

MLB／松鼠從外野圍牆「完美落地」洋基球迷反應超浮誇

2023-05-24 08:41
詹姆斯、戴維斯。（Getty Images）

NBA／湖人陣容將大洗牌 戴維斯：我和詹姆斯會奠定基調

2023-05-23 07:57

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？