場邊人語／宿敵對壘 掌聲如雷

同樣來自美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會東區小組的亞特蘭大勇士 隊和費城 費城人隊，每次短兵相接都是叫好又叫座。

勇士隊和費城人隊是於5月25日到28日舉行四場系列比賽。

5月27日下午在喬治亞州亞特蘭大勇士隊的主場，作客的費城人隊，當著4萬6225名滿座球迷的面，以2：1力克勇士隊，拿到例行賽季52場賽事的第25勝，28次客場作戰第12次捷報。

費城人隊在這場比賽表現地可圈可點。

現年32歲，曾經在紐約大都會隊效力過五個球季，目前在費城人隊擔任先發的右投手惠勒（Zachary Harrison Wheeler），在比賽之中以106球數主投8局，三振對手12人次送出1次四壞球保送，遭到對方擊出3支安打，場均防禦率3.60。他最近一次登板獲勝是在4月29日；這場比賽是他在本季第四勝，也是五月間4次先發3連敗後首次旗開得勝。

現年35歲，曾經在亞特蘭大勇士隊隊效力過五個球季，目前在費城人隊肩負終结任務的右投手金布洛爾（Craig Michael Kimbrel ）在比賽之中以19球數主投1局，三振對手2人次没有送出四壞球保送，遭到對方擊出1支安打責任丢失1分，場均防禦率5.85。這是他在本季第7次救援成功。

金布洛爾5月26日在親朋好友見證之下，於第九局下登板救援，以22球數主投1局沒被敲出安打也沒有失分，幫助費城人隊以6：4勝岀。

他因此成為大聯盟歷史上第八位累積達到400次救援成功水平的投手。

其他七人分別是擁有652次救援成功紀錄，來自巴拿馬的右投手拉李維拉（Mariano Rivera）、有601次經驗的右投手霍夫曼（Trevor William Hoffman ）、有過478次經驗的史密斯（Lee Arthur Smith )、來自委內瑞拉，有437次經歷的右投手羅德里格斯（Francisco José Rodríguez, Sr.）、累積有424次經驗的左投手法蘭柯（John Anthony Franco）、累積422次經歷的左投手華格納（William Edward Wagner）以及目前在波士頓紅襪隊效力，有401次經驗的簡森（Kenley Geronimo Jansen）。