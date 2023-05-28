場邊人語／產出平穩 歡迎過問

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彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB)紐約大都會隊已經完成例行賽季50場賽程，戰績勝負各半；現年28歲的一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso），個人累積揮岀18支全壘打，成為球隊攻堅的亮點，也有可能候選國家聯會年度最有價值球員獎項。  

大都會隊於5月25日晚間，繼續在歷史悠久的芝加哥箭牌球場（Wrigley Field）作客。阿隆索擔任第四棒打擊，於第七局上在一人在壘一人出局的情況下，撣岀右外野方向372英呎遠的全壘打。

阿隆索在最近九場比賽，共擊出過6支全壘打。

大聯盟美國聯會紐約洋基隊的右外野手賈吉（Aaron James Judge），截至目前為止，共揮出14支全壘打。夾擊在上個球季共擊出62支全壘打；各地球迷期待阿隆索在這個球季，也能夠揮出60支或者以上的全壘打。

阿隆索身高6呎3吋，右投右打，2019年3月28日才在大聯盟亮相。他在加盟大都會隊的第一個球季，就擊出53支全壘打，其中前50埸比賽累積有17支全壘打；這是大聯盟新鮮人的最佳紀錄。

大都會隊終場是以10比1獲勝，避免在五連勝後的系列比賽中三連敗。

大都會隊這場夜戰第八局結束時遙遙領先；檢視球隊在例賽中，只要是於第八局結束時比分領先，戰績為23勝0負。自從2021年9月6日以來，大都會隊已經有118次連續經驗，在第八局結束時比分領先，進而獲得勝利。

大都會隊曾經在1990年10月1日到1992年9月2日期間，創下117次連續在第八局結束時比分領先最終告捷的紀錄。

大都會 洋基 芝加哥

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