他攻進30分演出「大三元」，而且在終場前51秒投進兩分球，將比數定格在113：111。他也拚了40分，拿到「兩雙」，但是他在比賽結束前1秒鐘，距離籃圈5英呎處投籃失準。

洛杉磯湖人 隊因此經歷四場賽事連續失利，只有在1萬8997名主場球迷面前，向年度總冠軍爭霸戰拜拜。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）科羅拉多丹佛金塊隊和加州 洛杉磯的湖人隊，5月22日在南加州洛杉磯交鋒，雙方7次平手1次相互領先，客隊只擁有14分鐘59秒優勢，雖然主隊5名先發球員得分都是雙位數，終場客隊還是逆轉形勢以113：111勝岀。

金塊隊和湖人隊在5月16日到22日之間以七戰四勝的方式，進行NBA季後賽第三輪西區冠軍爭奪戰。湖人隊如今以四連敗黯然收場，已經讓不在少數的各地球迷覺得驚奇。

金塊隊的28歲中鋒約柯奇（Nikola Jokić）依然是中流砥柱，岀場為全隊最久的45分鐘16秒。他全場得到30分，在第三節拿下13分，投籃命中率45.8%三分球6次出手3次得分，罰球6投5中，還有14個籃板球13次助攻（全場最多）1次抄截3次火鍋。

約柯奇在大聯盟季後賽第三輪表現搶眼，總共得到449分和154次助攻。他因此成為總決賽最有價值球員（MVP）獎項的熱門候選人。

湖人隊38歲的小前鋒詹姆斯（LeBron Raymone James Sr.）岀場47分鐘56秒，是兩隊在陣最久者，得到40分，全埸投籃命中率60%三分球7投4中罰球7投6中，還有10個籃板球9次助攻。

湖人隊30歲先發大前鋒戴維斯（Anthony Marshon Davis Jr.）上場40分鐘2秒，15次出手投籃6次得分，罸球10投9中發共得到21分14個籃板球1次抄截1次助攻3次火鍋。

現年25歲的湖人隊日本籍大前鋒八村壘（Rui Hachimura）在這場比賽擔任先發，上場41分鐘56秒，12次出手投籃3次得分，三分球3次出手沒有投中，共得到10分。

金塊隊在上半場獲得58分，湖人隊以73分遙遙領先。