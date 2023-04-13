場邊人語／帽子戲法 得分大發

北美冰球大聯盟（NHL ）所屬的波士頓 棕熊隊現年26歲右翼前鋒帕斯捷爾纳克（David Pastrňák），4月9日晚間在賓州費城 富國銀行球場（Wells Fargo Center）出戰費城飛人隊時演出帽子戲法，第二節和第三節共攻下三分和有一次助攻，以致棕熊隊在終場以5比3勝出。

六連勝的棕熊隊因此刷新大聯盟球隊單季賽事最多63勝紀錄。棕熊隊在例行賽季的累積積分也達到幾乎刷新紀錄的131分。

1976-77年的蒙特利爾法語家人隊曾經創下NHL大聯盟球隊例行賽季最高累積得分132分的紀錄；1995-86年的底特律紅翼隊和2018-19年的坦帕灣的閃電隊，都曾經創下單一球季62次告捷的佳績。

帕斯捷爾納克生於捷克，身高6呎1吋，在這個例行賽季已經出賽80場，累積進球60次還有49次助攻，是大聯盟年度最有價值球員的熱門人選。

他在2014年NHL年度選秀活動中，於第一輪25順位由波士頓棕熊隊點名。

他從4月1日到9日最近五場賽事每一場都有得分或者助攻。他由2014-15年至今連續在棕熊隊効力九個球季，參加過590次戰事，累積得到300分和313次助攻。個人單季最高獲得48分；已經有六個季後賽參與經驗。

從2018年3月13日起，他累積演出17次帽子戲法，其中有4次都出現在和費城飛人隊交手時。

大聯盟歷年以來最令人讚佩的捷克球員，是現年51歲、身高6呎3吋、左手持球棒、職司右前鋒的賈格（Jaromír Jágr）。

他在NHL活躍24個球季，效力過九支球隊，參加比賽1733場，得到766分，以及擁有1155次助攻。

他在1991年2月2日到2015年1月3日之間，共演出帽子戲法16次。