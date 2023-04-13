我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

場邊人語／帽子戲法 得分大發

彭廣揚

北美冰球大聯盟（NHL）所屬的波士頓棕熊隊現年26歲右翼前鋒帕斯捷爾纳克（David Pastrňák），4月9日晚間在賓州費城富國銀行球場（Wells Fargo Center）出戰費城飛人隊時演出帽子戲法，第二節和第三節共攻下三分和有一次助攻，以致棕熊隊在終場以5比3勝出。

六連勝的棕熊隊因此刷新大聯盟球隊單季賽事最多63勝紀錄。棕熊隊在例行賽季的累積積分也達到幾乎刷新紀錄的131分。

1976-77年的蒙特利爾法語家人隊曾經創下NHL大聯盟球隊例行賽季最高累積得分132分的紀錄；1995-86年的底特律紅翼隊和2018-19年的坦帕灣的閃電隊，都曾經創下單一球季62次告捷的佳績。

帕斯捷爾納克生於捷克，身高6呎1吋，在這個例行賽季已經出賽80場，累積進球60次還有49次助攻，是大聯盟年度最有價值球員的熱門人選。

他在2014年NHL年度選秀活動中，於第一輪25順位由波士頓棕熊隊點名。

他從4月1日到9日最近五場賽事每一場都有得分或者助攻。他由2014-15年至今連續在棕熊隊効力九個球季，參加過590次戰事，累積得到300分和313次助攻。個人單季最高獲得48分；已經有六個季後賽參與經驗。

從2018年3月13日起，他累積演出17次帽子戲法，其中有4次都出現在和費城飛人隊交手時。

大聯盟歷年以來最令人讚佩的捷克球員，是現年51歲、身高6呎3吋、左手持球棒、職司右前鋒的賈格（Jaromír Jágr）。

他在NHL活躍24個球季，效力過九支球隊，參加比賽1733場，得到766分，以及擁有1155次助攻。

他在1991年2月2日到2015年1月3日之間，共演出帽子戲法16次。

NHL 費城 波士頓

上一則

MLB／大谷翔平本季首度輪休 天使教頭有貼心考量

下一則

MLB／6戰10打點 洋基新援平聯盟百年紀錄

延伸閱讀

老少大不同 費城Z世代湧入 長者逃離

老少大不同 費城Z世代湧入 長者逃離
MLB／光芒開季10連勝 大聯盟36年首見

MLB／光芒開季10連勝 大聯盟36年首見
場邊人語／名落孫山 意興闌珊

場邊人語／名落孫山 意興闌珊
凱森律師樓新設事務所 服務賓州費城當地僑胞

凱森律師樓新設事務所 服務賓州費城當地僑胞

熱門新聞

霍華德（左）與白靈在美國算是鄰居，卻在台灣相會。圖／松露文創提供

白靈訪台看「魔獸」球賽 一聊竟發現兩人是加州鄰居

2023-04-09 16:22
詹姆斯(右)對湖人本季的經歷感到驚奇。（路透）

NBA／湖人逆轉戰績創40年罕見紀錄 詹姆斯：這很酷

2023-04-09 01:49
當時21歲的老虎伍茲(右)在1997年美國高球名人賽（Masters）以創紀錄的12桿獲勝差距，贏得他15個大滿貫賽事冠軍中的第1個，並成為奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）最年輕的冠軍選手。路透

老虎伍茲首度大滿貫賽冠軍高爾夫球 6.4萬美元拍出

2023-04-10 13:06
湯普森對球隊在季後賽的發揮相當有自信。（Getty Images）

NBA／自信健康無敵 湯普森：沒人可在季後賽擊敗我們

2023-04-09 07:48
獨行俠多名主力輪休，唐西奇也只打了第一節。(美聯社)

NBA／獨行俠「髮夾彎」放棄拚附加賽 基德：高層的決定

2023-04-08 04:45
獨行俠從西區前六席次，季中交易後一路崩跌，最終仍是無緣季後賽。（美聯社）

NBA／德州三雄馬刺、火箭、獨行俠無緣季後賽 史上首見

2023-04-08 20:55

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間