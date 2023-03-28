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場邊人語／男籃四强 過關斬將

彭廣揚

經過連續兩天，每天兩場高强度的淘汰賽，美國大學校際運動總會（NCAA）年度男子籃球季後大賽的参賽隊伍，已經由16隊（Sweet 16）縮減為8強（Elite Eight），再剩下關鍵的四強（Final Four）。

名列西區第一種子的堪薩斯大學男籃隊於3月19日以71比72輸給阿肯色大學隊。其他三支分區種子球隊，東區普度大學早就在3月17日就於第一回合遭到狄更生大學淘汰；南區第一種子阿拉巴馬大學隊和中西區第一種子休士頓大學隊，則是同在3月24日十六強階段遭到淘汰。

3月25日和26日的比賽結果是：

東區第九種子佛羅里達大西洋大學隊在紐約市麥廸遜廣場花園（Madison Square Garden）岀戰第三種子堪薩斯州立大學隊，以79比76高唱凱歌。西區第三種子岡薩加大學隊在內華達州拉斯維加斯出賽第四種子康州大學隊，意外地以54比82遭到慘敗。康州大學男籃九年來再度躋身四強。在中西區排名第五種子的邁阿密大學隊在堪薩斯城迎戰第二種子德州大學隊，邁阿密大學終場以88比81告捷，首次在這項全國大賽之中晉級四強。南區第五種子聖地牙哥州立大學隊則是在肯塔基州路易斯維爾和第五種子克瑞頓大學隊交戰；聖地牙哥州立大學大學隊以57比56勝出。

本屆美國大學校際運動總會年度男子籃球頂級聯賽總冠軍，預定於4月3日（星期一）晚間在德州休士頓產生；上屆冠軍是堪薩斯大學，最近3屆的比賽總冠軍，沒有任何球隊蟬聯。

德州 聖地牙哥 休士頓

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