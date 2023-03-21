場邊人語／長春藤校 突圍有效

普林斯頓大學男子籃球隊，3月16日午後在加州 沙加緬度，動員8名球員以59：55、以4分之差逆轉取勝亞利桑納大學隊，創下自1998年以來，又在季後賽 獲得勝利。

亞利桑納大學隊在上半場，是以31：30領先。

位於新澤西州 的普林斯頓大學，在例行賽季的表現是22勝8敗，在長春藤聯盟內部競爭的結果是10勝4負。

至於亞利桑納大學男子籃球隊，則是在例行賽季擁有28勝7敗的作戰紀錄。

普林斯頓大學在贏得這場晉級比賽的勝利後，成為美國大學校際運動總會年度季後賽的史頁中，第11支球隊能夠以分區排名第十五，挑戰擊敗排名前茅的對手。

通常球隊在如此激烈的季後賽程之中，很難掙脫經過仔細推敲的分區排名桎梏。

以學術研究成果享譽國際的普林斯頓大學，曾經培養出高知名度的職業籃球明星球員布萊德雷（Bill Bradley ）。

布萊德雷身高6呎5吋，現年79歲，曾經於1979年到1997年代表新澤西州的聯邦參議員；他在普林斯頓大學校隊和效力紐約尼克職業籃球隊10年期間，職司小前鋒，榮獲過兩次美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）年度總冠軍。