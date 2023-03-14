場邊人語／教頭離去 但盼新局

對於例行賽季戰績並不滿意的天主教紐約聖若望大學男子籃球隊，3月10日宣布和第21任、現年63歲的總教練安德森（Michael Andre Anderson）分道揚鑣。

聖若望大學男子籃球隊本球季戰績雖然是18勝15敗，然而學校當局這段期間針對校隊在所屬聯盟的作戰表現上並不滿意，因此經過一番省思，決定尋求新的指導團隊和奮鬥目標。

校方已經立即任命代理總教練，並且積極求聘一名高知名度的新帥；現年70歲的皮提諾（Richard Andrew Pitino）就名列其中。

皮提諾指揮作戰經驗豐富，曾經出任過肯塔基大學男籃隊總教練，以及美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）紐約尼克隊總教練。

安德森教練率領聖若望大學紅色風暴 隊，累積戰績69勝56負；在他帶隊期間，該校代表隊和季後賽 無緣，也是最近23年以來，校隊最不情願面對的窘境。

聖若望大學男子籃球隊成軍已經有116個球季，其中90個球季都是勝多輸少，是美國大學校際頂級聯賽（NCAA）的佼佼者，曾經29次參加季後賽，並且是美國大學校際運動總會頂級聯賽累積勝場次數排行第九的球隊。

該校曾經29次接受邀請參加全國大學男子籃球邀請賽（NIT），並且五次奪得冠軍。

每年的美國大學校際運動總會男子籃球季後賽，聖若望大學球隊都吸引著許多關注的眼神；曾經先後9次成為「甜蜜十六」（Sweet 16），6次進入八強（Elite Eight）。