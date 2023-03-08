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場邊人語／球迷群集 在邁阿密

彭廣揚

世界棒球的焦點，目前在南佛州。

佛羅里達州的第二大城邁阿密，素有「拉丁美洲首都」美稱，在第五屆世界棒球經典賽舉行期間，這個城市要扮演著一個空前的角色：連續舉辦三個階段賽事進行。

這是世界棒球經典賽舉辦以來，首次出現在單屆活動中，由一個城市𠄘辦3個階段的賽事。

美國職棒大聯盟（MLB）所屬的邁阿密馬林魚隊，在上個球季的成績是69勝93敗，於國家聯會東區小組名列第四。

該隊預定在經典賽閉幕之後，於3月30日下午四時半起，迎戰紐約大都會隊，揭開新的例行賽季序幕。

邁阿密都會地區，一向是美國職業運動市場組成的主要部分，西班牙語裔的人口（尤其是古巴裔）居大多數，他們鍾愛在現場觀看比賽的習慣和熱情遠近馳名。

從3月11日到15日之間，邁阿密成為本屆世界棒球經典賽D小組的競技場，共有8場賽事。

這些賽事有日戰也有夜戰；依序分別是尼加拉瓜隊對上波多黎隊、多明尼加隊和委內瑞拉隊交鋒，尼加拉瓜隊遭遇以色列隊，委內瑞拉隊對抗波多黎各隊，多明尼加隊和尼加拉瓜隊較量，以色列隊和波多黎各隊對陣，委內瑞拉隊和以色列隊爭鋒，以及波多黎各隊對壘多明尼加隊。

本屆世界棒球經典賽的決賽，預定在3月21日晚間七時起，於邁阿密馬林魚隊主場龍帝霸按揭球場（LoanDepot Park）場舉行。

尼加拉瓜 以色列 大都會

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