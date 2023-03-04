我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

場邊人語／紅襪輪值 例賽主治

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB）所屬的波士頓紅襪隊先發輪值右投皮維塔（Nicholas Johncarlo Pivetta），由於三度感染新冠肺炎，影響身體康復進展，因此只能宣布不再參加第五屆經典賽，重挫加拿大國家隊的投手群戰力。

波士頓紅襪隊上個賽季戰績78勝84敗，於大聯盟美聯東區小組名列第五。

皮維塔剛剛慶祝30歲生日，他是在春訓報到之前第三度確診新冠肺炎，而且這次的症狀相當嚴重，除了經常感到疲勞外，全身上、下也都有不同的程度疼痛狀況，紅襪隊教教練柯拉（Jose Alexander Cora）表示，皮維塔恢復速度相當慢，理想程度也不似期待。

紅襪隊在這個例行賽季，非常在意皮維塔是不是能夠保持前季的身手，協助球隊改善戰績。

皮維塔在上個球季是先發登場的要角，整個賽季先發33場、拿下10勝12敗，勝率45.5 %，主投179.2局、防禦率4.56。他自從2017年球季以来，已經三度在大聯盟先發30場以上。

紅襪隊本季也很在乎3名沙場老將是否能夠找回昔日的身手重出江湖，他們是現年33歲的左投塞爾（Chris gopher Allen Sale )、現年34歲的左投派克斯頓（James Alston Paxton）和現年36歲的右投克魯伯（Corey Scott Kluber）。

波士頓 新冠肺炎 加拿大

上一則

網球／約克維奇爭取破例入境美國參賽 美國球界相挺

下一則

MLB／投球計時器效應…洋基投手20秒三振打者

延伸閱讀

場邊人語／道奇左投 終於出頭

場邊人語／道奇左投 終於出頭
捷藍班機降落波士頓機場 險與起飛小飛機擦撞

捷藍班機降落波士頓機場 險與起飛小飛機擦撞
波士頓機場驚魂 捷藍班機 降落險與小飛機擦撞　

波士頓機場驚魂 捷藍班機 降落險與小飛機擦撞　
場邊人語／光芒綻放 經營有方

場邊人語／光芒綻放 經營有方

熱門新聞

厄文(左)與唐西奇。(路透)

NBA／厄文壓哨上籃太神奇 唐西奇：讓我看得笑開懷

2023-02-24 07:47
梅西與太太羅庫佐。（路透）

足球／岳父經營的超市遭開14槍 梅西收恐嚇紙條「我們等你」

2023-03-02 22:43
高雄17直播鋼鐵人林書豪（右）與新北國王林書緯（左）昨晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，兩人在上半場多次對位。記者余承翰／攝影

PLG上演林家兄弟對決 林書豪謝謝球迷對弟弟的支持

2023-02-28 09:24
喬丹的小兒子與皮朋前妻熱戀，且據傳已獲得喬丹同意。（取材自Instagram)

NBA／差16歲姐弟戀…皮朋火辣前妻搭上喬丹兒子

2023-03-03 02:28
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)

NBA／雙巨頭打不到30分鐘照贏球 戴維斯：新陣容很不錯

2023-02-24 06:07
維金斯(右)。（Getty Images）

NBA／勇士再傳壞消息 維金斯因「家庭因素」無限期離隊

2023-02-24 20:54

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠