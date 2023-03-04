場邊人語／紅襪輪值 例賽主治

美國職棒大聯盟（MLB）所屬的波士頓 紅襪隊先發輪值右投皮維塔（Nicholas Johncarlo Pivetta），由於三度感染新冠肺炎 ，影響身體康復進展，因此只能宣布不再參加第五屆經典賽，重挫加拿大 國家隊的投手群戰力。

波士頓紅襪隊上個賽季戰績78勝84敗，於大聯盟美聯東區小組名列第五。

皮維塔剛剛慶祝30歲生日，他是在春訓報到之前第三度確診新冠肺炎，而且這次的症狀相當嚴重，除了經常感到疲勞外，全身上、下也都有不同的程度疼痛狀況，紅襪隊教教練柯拉（Jose Alexander Cora）表示，皮維塔恢復速度相當慢，理想程度也不似期待。

紅襪隊在這個例行賽季，非常在意皮維塔是不是能夠保持前季的身手，協助球隊改善戰績。

皮維塔在上個球季是先發登場的要角，整個賽季先發33場、拿下10勝12敗，勝率45.5 %，主投179.2局、防禦率4.56。他自從2017年球季以来，已經三度在大聯盟先發30場以上。

紅襪隊本季也很在乎3名沙場老將是否能夠找回昔日的身手重出江湖，他們是現年33歲的左投塞爾（Chris gopher Allen Sale )、現年34歲的左投派克斯頓（James Alston Paxton）和現年36歲的右投克魯伯（Corey Scott Kluber）。