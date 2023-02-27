場邊人語／達比修有 續約長久

●基本上，他到43歲的時候都有重責大任在身。

現年36歲的日本籍先發右投達比修有（Farid Yu Darvishsefat），在完成美國職棒表現最佳的例行球季之後，在成為自由球員之前，於2月9日和東家聖地牙哥教士隊達成續約協議，為期6年總價1億800萬美元。他於2020年12年28日由芝加哥 小熊隊被交易到教士隊。

這次續約，意味著教士隊對於達比修有仍然充滿信心和期待，同時也考慮到他可能在教士隊退休。他身高6呎5吋，是於2012年4月9日時年25歲代表德州 遊騎兵隊展開大聯盟生涯。

教士隊期望達比修有在新的例行賽季之中，能夠至少分擔150局先發，並且爭取12次勝投。

達比修有這些年歷經遊騎兵隊、洛杉磯道奇隊、芝加哥小熊隊和教士隊。在大聯盟轉戰10年，出賽242場每次都先發，累積有95勝75負勝率55.9%，送出1788次三振和479次四壞球。

他在2022年例行賽季表現搶眼，出賽30場194.2局每次都先發，累積16勝8負勝率66.7%，打平歷年以來單季勝投次數最多的紀錄。他並且送出1788次三振和479次四壞球，平均每5.32次三振才有一次保送（SO/ W），成就個人單季次佳表現。至於他的場均防禦率3.10和單季主投局數，以及平均每局讓打者上壘數僅有0.95，都是入行以來少見。

達比修有在MLB季後賽 累積5個球季9次系列賽11次先發登板58局的經驗，戰績4勝6負。他在2022年季後賽季表現同樣耀眼，出賽3場25局每次都先發，戰績2勝1負，送出25次三振和6次四壞球。