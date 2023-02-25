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場邊人語／不顧防守 自作自受

彭廣揚

經過8天的休息，金州勇士隊於2月23日晚間再度走訪洛杉磯客場對抗湖人隊。

勇士隊在這個例行賽季已經出賽58場，戰績勝負各半，當晚是第30次客場作戰；球隊本季在客場挑戰的成績僅有7勝22敗，目前處於4連敗尷尬局面。勇士隊於2022年10月18日在主場以14分差距取勝湖人隊，拿到球季的開門紅。

勇士隊到目前為止，累積有10場賽事是以14分以上的差距告捷。

勇士隊的攻擊實力不容置疑，累積有14次全場至少得到125分，戰績13勝1負；團隊場均得到118.6分，緊追沙加緬度國王隊的119.5分，在大聯盟名列第2。

然而勇士隊的防守還有改善空間。大聯盟目前所屬的球隊，場均得到114.3分；勇士隊戰績中有20勝3負是源自將對手得分壓制在115分之內，而且當對方得分如此受限的時候，勇士隊勝率高達87%。

勇士隊最近4年在領先10分之後遭到對手逆轉取勝的次數偏高，除了2020-21年球季發生過7次之外，其他3個球季都是9次。

雖然勇士隊的先發和替補球員都擅長發動連綿攻勢，可是事實證明必須防守到位和拉開分差，才是及時改善戰績的關鍵。因此勇士隊在2月9日把握交易大限時間，和波特蘭拓荒者隊達成交易來現年30歲的後衛小裴頓（Gary Dwayne Payton II），寄望他領導堅實防務。

小裴頓（GP2）生於華盛頓州西雅圖，奧勒岡州立大學校友；2020-22球季他曾效力勇士隊，81場出席16次先發，總共在陣1287分鐘，場均在場15.9分鐘，357次出手投籃有222次得分，命中率為62.2%，三分球124投45中，命中率36.3%，罰球62投38中，命中率61.3%，累積得到527分，還有258個籃板球65次助攻102次抄截23次火鍋。

勇士隊目前在美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）西區排行老九，在4月9日以後是否還有季後賽希望，聚焦重點在「能輕鬆得分，也要避免大意失分」。

勇士 湖人 國王隊

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