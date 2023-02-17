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場邊人語／羽壇紹駿 領導諸君

彭廣揚

美國羽毛球協會（USA Badminton）理事會1月31日全體表決通過，並於2月8日上午鄭重宣布，任命來自紐約市的滕紹駿（Fred Teng）出任會長，期望倚重他的豐富經驗和管理專長，能夠引領美國羽毛球運動再現高峰。

羽毛球單項運動在古希臘時期就以休閒娛樂方式存在，而自從17世紀起漸次萌芽，1873年開始產生明文比賽規則，1893年於英格蘭出現正式組織和比賽，1934年成立國際單項運動組織（The Badminton World Federation），1972年成為西德慕尼黑奧林匹克運動會試驗項目，1992年夏季奧林匹克運動會的羽毛球比賽在西班牙巴塞隆納舉行，首度將羽毛球列為正式競賽項目，共設有男子單打、女子單打、男子和女子雙打共四個項目，1996年夏季奥林匹克運動會在美國喬治亞州亞特蘭大舉行，羽球賽事增加了男女混合雙打項目，總共有五個頒獎項目。

美國在最近30年，每屆奧運會都會至少派遣一名羽球球員出席。

美國的羽毛球發展歷史和紐約市脫離不了關係；全美第一個羽毛球俱樂部就是於1878年在紐約市成立；進入20世紀之後，這項運動逐漸成為工商巨賈、知識分子、影視明星和白領階級所愛，成為30年代最潮的話題。

美國羽毛球協會的前身是1936年成立的「美國羽球會」（The American Badminton Association），該組織於次年籌辦全國錦標賽，從此協調和溝通主要來自麻州、紐約州、伊利諾州和美國西岸各地球員、球隊和球賽。

美國羽毛球協會全體理事認為，滕紹駿近年來積極參與和關心羽毛球運動發展，在2020年就接受任命為協會的獨立理事，從此長期展現對於落實由各階層推動羽毛球的承諾。大家欣賞滕紹駿在金融投資、大眾傳媒和電信通訊產業都有過擔任資深主管的經歷，並且擁有多元性質的接觸經驗處理社區和消費者事務。

滕紹駿對於這項任命備感殊榮，強調自己一向重視融入和領導，將以最大激情催生領導力，積極面向全美各地的球友、球隊、球員、球場，為他們開創新天地和締造新紀錄，特別是繼續深耕羽毛球走進高中和大學，落實草根發展，同時有步驟、有計畫、有決心培育能夠在國際賽事奪標的菁英選手。

紐約市 羽球 麻州

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