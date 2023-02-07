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場邊人語／經典棒賽 紅雀出塞

彭廣揚

日本南韓棒球國家隊的組成，再次成為棒球運動天地的話題。

美國職棒大聯盟（MLB）所屬的聖路易紅雀隊，預定由2月25日起進行15次主場和14次客場熱身比賽。因為受到第五屆世界棒球經典賽即將在3月間舉行的影響，紅雀隊可能有多達11名球員將代表8個國家出賽。

這些球員代表的國家包括美國、墨西哥、巴拿馬、南韓、多明尼加、加拿大、義大利和日本。

其中最引人矚目的是現年25歲的右外野手努特巴爾（Lars Taylor-Tatsuji Nootbaar）確定穿上日本隊的球衣，代表媽媽的祖國參賽。此外，他的隊友—現年27歲、可以鎮守游擊區、二壘和三壘的內野手艾德曼（Thomas Hyunsu Edman）則入列南韓國家隊。

由MLB發揮創意、主辦的經典性質國際棒壇爭霸賽，於2017年第四屆世界棒球經典賽舉行時，首度出現第13到16名隊伍皆有進入前12名的現象，直接映證這項賽事的競爭程度不斷提升，而且如果延續過往的資格賽制度了無新意，於是進行賽制改革，將16支參賽隊伍，直接從會內賽出發，另外新增4隊名額給予資格賽晉級者。

日本隊和南韓隊同樣分在B組。

紅雀隊和其他MLB球隊一樣，對於定期舉行經典賽表示支持，但是針對個別球員的參與條件和限制則另有規範。經典賽雖以國家隊形式出賽，對於代表隊成員的國籍認定標準，比起夏季奧運會要寬鬆許多。

努特巴爾右投左打，身高6呎3吋，在南加州洛杉磯郡出生，是南加大校友，父親是荷蘭裔，母親是日本裔。他自2021年6月22日起代表紅雀隊出賽。2個球季總共出賽166場，場均打擊率.231，共有471次打席399次打數，擊出過92支安打19次二壘安打4次三壘安打19支全壘打，整體攻擊指數（上壘加長打率）達到.775，累積遭到三振99次64次四壞球保送，2次被故意保送，1次盜壘成功6次盜壘失敗，累積得到68分有55打點。

艾德曼右投且打擊左右開弓，身高5呎10吋，生於密西根州底特律附近，曾就讀史丹福大學，父親是美國人，母親在南韓出生。他自2019年6月8日起代表紅雀隊出戰。4個球季總共出賽459場，場均打擊率.269，共有1897次打席1748次打數，擊出過471支安打96支二壘安打15支三壘安打40支全壘打，整體攻擊指數達到.732，累積遭到三振次15次116次四壞球保送，3次被故意保送，3次盜壘成功7次盜壘失敗，累積得到274分有175打點。

南韓 日本 南加大

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