場邊人語 /一番放縱 南下是從

職業籃球運動員的放縱，就是不斷地三心二意，面對豐厚的合約卻還不知道何去何從。

布魯克林籃網隊在2月4日傍晚，冒著冰點以下的低溫迎戰華盛頓巫師隊ˋ，遠近球迷卻從2月3日午後，都迫切地關心球隊到底會不會於2月9日下午之前，依照現年30歲組織後衛厄文 (Kyrie Andrew Irving) 的要求，順利地將他交易離隊。

籃網隊這次沒有難割捨的情緒，於2月5日午後，斷然將厄文交易到德州達拉斯獨行俠隊。

厄文是在和籃網隊協商失敗之後，片面提出被交易的要求；厄文和他的經紀團隊其實否決瞭球隊的特別條款 (Stipulations)，並且要求球隊提供一份有保障性質的新約。

美加男子職業籃球大聯盟 (NBA) 是於2月2日宣布本屆全明星賽先發和替補名單，杜克大學校友厄文是以東區替補後衛身份入選。他曾經8次當選全明星，

曾經有興趣考慮厄文加盟的球隊，包括戰績25勝28負，在西區15支球隊倒數第4的洛杉磯湖人 隊、戰績28勝25負，在西區15支球隊名列第4的達拉斯獨行俠隊、戰績28勝26負，在西區15支球隊名列第6的鳳凰城太陽隊、戰績29勝24負，以及在東區15支球隊名列第6的邁阿密熱火隊。

部分加州的球迷樂於見到厄文由東向西，再次到洛杉磯搭配現年38歲的前鋒詹姆斯 (LeBron Raymone James Sr.)。詹姆斯和厄文曾經一度都效力於克里夫蘭騎士隊。詹姆斯19次當選全明星，目前已經在職籃生涯出賽1408場累積得到3萬8325分，隨時都有可能成為大聯盟史頁之中的個人累積得分項目領跑者。

厄文是於2019年7月6日和籃網隊簽約，從2020年12月10日起到2022年11月3日，因為各種原因造到罰款和停賽。即使他的球技出眾，越來越多的紐約都會地區球迷對於厄文的自我中心和我行我素作風不敢苟同，並且呼籲是結束這段貌合神離假象 (Charade) 的局面時候了。

他在這個例行球季他總共在陣40場1478分鐘，場均在陣37分鐘，819次出手投籃有398次得分，命中率為48.6%，三分球348投130中，命中率37.4%，罰球179次出手158次命中，命中率88.3%，整季共得到1084分，場均27.1分，還有204個籃板球211次助攻41次抄截。

湖人隊雖然還有在剩餘球季振作的想法，可是對於邀請行事放縱的厄文前來救局，卻不敢奢望。尤其是需要有見識的球隊投資一筆不是小數目的金錢，再提供一段充滿高風險，甚至不確定的時期，犯不著吧？

至於在紐約都會地區人氣旺盛的29歲組織後衛丁威迪 (Spencer Gray Dinwiddie)也拜這次交易之賜，換穿上曾經熟悉的籃網隊球衣。