場邊人語／狀況連連 金山掉鏈

挨打卻還不了手，正是舊金山 49人隊兵敗費城 最主要的原因。

現年26歲的49人隊跑鋒麥卡菲（Christian Jackson McCaffrey）於上半場第2節結束前8分鐘29秒以23碼遠衝刺得分，這是49人隊全場避免抱蛋而歸的原因，占盡地利的費城老鷹隊終場以31比17勝出，因此成為美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯霸主。

NFL季後賽 第3階段進行的第1場賽事，就是由國聯第2種子舊金山49人隊在賓州林肯金融球場（Lincoln Financial Field）挑戰國聯第1種子費城老鷹隊。老鷹隊例行賽戰績是14勝3負，49人隊則是13勝4負，自2022年10月30日到2023年1月8日，在例行賽連續10次出賽都是告捷，而在這場龍爭虎鬥之前，已經擁有12連勝紀錄。

舊金山49人隊是由現年23歲、身高6呎1吋的「相關先生」波迪（Brock Richard Purdy）領軍；在波迪手肘受傷後，一度由現年36歲、身高6呎2吋的3號替補強森（Joshua Javon Johnson）領軍。費城老鷹隊則是由現年24歲、身高6呎1吋的赫茲（Jalen Alexander Hurts）領銜先發。

1月29日下午舊金山49人隊在賓州客場出戰行情看好的老鷹隊。49人隊上半場就以7比21落後，終場以24分差黯然棄械；這場比賽有6萬9879名球迷入場，上座率達到100%。49人隊在2021年季後賽關鍵時刻以17比20輸給洛杉磯公羊隊，失去贏得超級杯的機會。

49人隊全場控球時間有22分鐘34秒，而老鷹隊握有控球權有37分鐘26秒，49人隊有3次掉球失誤，老鷹隊則沒有失誤過。49人隊累積傳接距離只有83碼，老鷹隊傳接推進121碼；前者衝鋒推進81碼後者則有148碼，軍心大亂的49人隊遭到判罰11次損失81碼，老鷹隊判罰4次損失34碼。

這是49人隊替補四分衛波迪在職業生涯季後賽第3次先發出賽，也是第1次空手而歸。波迪當天登場累積傳球4次給隊友有4次成功，沒有傳接達陣，累積推進23碼，成功率為100%，最遠傳接距離22碼，沒有遭到攔截還有1次遭到擒殺，沒有自己持球衝鋒過。強森登場後累積傳球13次給隊友有7次成功，沒有傳接達陣，累積推進74碼，最遠傳接距離22碼，沒有遭到攔截還有2次遭到擒殺損失14碼，有2次自己持球衝鋒過。

老鷹隊當天由主力四分衛赫茲先發登場，這是他在職業生涯季後賽第3次先發出賽，其中1次失意而歸。他將是歷年以來出席超級盃爭奪賽最年輕的四分衛。

他累積傳球25次給8名隊友有15次成功，沒有傳接達陣，累積推進121碼，最遠傳接距離29碼，沒有遭到攔截和1次遭到擒殺，還有11次自己持球衝鋒累進39碼，以及掩護4名隊友衝鋒33次累進109碼。