場邊人語/春風化雨 教頭機遇

主場在北卡洛萊納州夏洛特的卡羅萊納黑豹隊宣布，經過一番尋尋覓覓，在沒有考慮真除代理總教練的情況下，決定聘請現年61歲的芮克 (Frank Michael Reich III)，出任球隊第6任總教練。

芮克原來是印第安納亞波里斯小馬隊的總教練，5個球季累積戰績40勝33負1和，兩次帶領小馬隊晉級季後賽 ，他也曾經是大聯盟的四分衛、外接球員專項教練和進攻教練。

黑豹隊選擇在NFL 季後賽第3階段賽程展開之前公布總教練，意味著球隊寄望在新賽季擁有新氣象。黑豹隊在例行賽季以7勝10負的戰績，名列大聯盟國家聯會南區小組第2名，根本和季後賽無緣。

芮克身高6呎4吋，在紐約州長島 出生，是馬里蘭大學校友，在美式足球校隊職司四分衛；大學3年期間總共出賽18次，總共有10次傳接達陣，210次嘗試傳球132次成功傳接，成功率62.9%，累積傳球距離1704碼，遭到7次攔截。

他是在1985年參加大聯盟年度選秀，在第3輪57順位由紐約水牛城比爾隊選中，曾經先後效力於比爾隊、黑豹隊、紐約噴射機隊和底特律獅隊。他在職業球員生涯13個球季之間出賽118次，只有20次是先發，戰績5勝15負，總共有40次傳接達陣，932次嘗試傳球508次成功傳接，成功率54.5%，累積傳球距離6075碼，遭到36次攔截和68次擒殺。

芮克本人的豐富替補、戰備經歷，是黑豹隊賞識他接掌兵符的主要原因。該隊目前在球員人事方面的當務之急，就是辨識一位合適的招牌四分衛 (Franchise Quarterback)，能夠在一段時間之內領導球隊進入良好競技狀態，並且同步優化隊伍的成員素質，確保戰略和戰術布置可以落實。

雖然芮克的職業球員作戰經驗比較拘限於替補角色，可是他還是於1993年1月3日午後在主場，在7萬5141名比爾隊熱情球迷見證之下，以41：38逆轉休士頓油人隊勝出。這是一場季後賽的外卡階段較量，比爾隊在上半場就已經以3：28落後，第3節開始後比爾隊繼續以3比25居下風，所幸芮克連續4次以38碼、26碼、18碼和17碼傳接達陣，將比數逆轉為38：35領先，締寫NFL季後賽單場大比分逆轉取勝紀錄。

這些年來，小馬隊的四分衛頻頻更換人選，其中以史丹福大學校友洛克 (Andrew Austen Luck) 於2019年8月25日突然宣布退役，對於他的衝擊最大，那一個球季的球隊戰績只有7勝9負獲勝率43.8%，比起前一年的戰果10勝6負，明顯有落差。

維穩，是芮克最有收穫的功課。