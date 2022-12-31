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場邊人語／一季之間 前途為艱

彭廣揚

間隔16場例行賽，現年31歲拉斯維加斯突擊者隊四分衛卡爾（Derek Dallas Carr），從建功地位滑降到落空處境。

主場在內華達州的拉斯維加斯突擊者隊截至例行賽第17周賽程戰績6勝9負，以勝率40%暫時在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國聯西區小組倒數第2，理論上在聯會4組16支球隊之中還有可能躋身季後賽

在2021-22球季，拉斯維加斯突擊者隊在卡爾領銜先發之下，在例行賽18周賽程戰績10勝7負，以勝率58.8%在NFL國聯西區小組名列第2，晉級季後賽，卻在外卡階段以19比26輸給辛辛那堤猛虎隊。

卡爾在這個例行賽季出戰15場，場場都是先發，戰績6勝9負。累積傳球502次其中305次成功，累積推進3522碼，成功率為60.8%，有24次傳接達陣。有14次遭到攔截為全聯盟最多；還有27次遭到擒殺損失191碼，最遠傳球距離60碼。還有24次自己持球衝鋒102碼。他本球季每次出賽單場至少都有20次試圖傳球，並且至少有11次以上接應成功，每場至少累進101碼。

卡爾在上個例行賽季出戰17場，場場都是先發，戰績10勝7負。累積傳球626次其中428次成功，累積推進4804碼，成功率為68.4%，有23次傳接達陣。也有14次遭到攔截，還有40次遭到擒殺損失241碼，最遠傳球距離61碼。還有40次自己持球衝鋒108碼。

卡爾在北加州出生，是福瑞斯諾（Fresno）州立大學校友，參加2014年大聯盟選秀，由奧克蘭突擊者隊在第2輪36順位點名。從2014年9月7日開始已經為突擊者隊效力9個球季。

卡爾代表突擊者對於例行賽季出戰142場，場場都是先發，戰績63勝79負。累積傳球4958次其中3201次成功，累積推進3萬5222碼，成功率為64.6%，有217次傳接達陣。有99次遭到攔截，還有264次遭到擒殺損失1624碼，最遠傳球距離87碼。還有278次自己持球衝鋒845碼。

卡爾至今只穿過突擊者隊的球衣，球迷有興趣的是卡爾是不是有足夠能力帶領球隊衝擊超級盃？球隊思考的則是誰來取代卡爾？卡爾已經表明他只願意為突擊者隊跨刀，然而拉斯維加斯突擊者隊於12月28日正式宣布，卡爾在例行賽的最後2場比賽將成為座上客。

這個舉動或許意味者卡爾領銜的日子已經進入倒數，突擊者隊正在盤算運用大聯盟選秀、自由球員交易進行四分衛新老交替。

舊去新來，此其時也。

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