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場邊人語／紅襪穿鞋 補強未歇

彭廣揚

閉門終結和開門先發同樣重要。

屬於美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區小組的波士頓紅襪隊，12月13日正式介紹球隊新任終結投手：身高6呎5吋，現年35歲，擅長切球的右投手簡森（Kenley Geronimo Jansen）。

簡森於2010年7月24日在大聯盟亮相，上個球季代表亞特蘭大勇士隊出賽65場，其中54次擔任終結者，41次完成救援，場均防禦率3.38。

簡森在2009年、2013年和2017年曾經3度代表荷蘭參加世界棒球經典賽（WBC）。波士頓紅襪隊於7日和簡森簽訂為期2年總價3200萬元的合約之後，全隊40人名單中有23名投手。

MLB美聯東區小組是「最好看」的分組，紅襪隊上個例行賽季戰績78勝84負，在5支球隊中墊底，主場43勝38負客場35勝46負。巴爾迪摩金鶯隊的戰績83勝79負，主場45勝36負客場38勝43負。坦帕灣光芒隊在例行賽季戰績86勝76負，主場51勝30負客場35勝46負。多倫多藍鳥隊上個例行賽季戰績92勝70負，主場47勝34負客場45勝36負。紐約洋基隊例行賽季戰績99勝63負，主場57勝24負客場42勝39負，在小組領先。

紅襪隊在上個球季和同組球隊系列較量，硬仗不少耗損不小，分別以10勝9負贏過金鶯隊，7勝12敗於光芒隊，6勝13負輸給洋基隊，3勝16負不敵藍鳥隊。

好消息是MLB從下個球季起調整賽程，每隊例行賽季仍然出賽82場，但是小組之間系列比賽，由76次下降到52場，也就是同組球隊碰面的機會從19次改為13次。這樣的安排，對於球隊的主客場調度和戰術，勢必產生影響。

在上個例行球季，紅襪隊和光芒隊、明尼蘇達雙城隊，都是以虎頭蛇尾局面尷尬收拾；原因就是全隊的投手群之中，沒有人拿到至少10次救援成功。紅襪隊的救援投手群在關鍵時刻提油救火，29次搞砸應勝未勝的局面，在大聯盟單季敗局紀錄之多排名第6；而且這些投手總計4.59的防禦率，也是大聯盟大爛榜上第5名。

紅襪隊抓住冬季例會的機會，一馬當先和3次當選全明星1次榮獲年度總冠軍，擁有參與766場賽事769局，573次終結比賽，場均防禦率2.46紀錄的簡森簽約，目的就是為每場比賽的第9局備鞋穿襪，為新賽季的作戰序列下定棋。

簡森曾經是MLB國聯洛杉磯道奇隊的當家終結投手，這是他首次轉戰美聯。

MLB 洋基 波士頓

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