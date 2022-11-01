場邊人語：帽子戲法 公羊力乏

●現年26歲，來自史丹福大學 校隊的跑鋒麥凱夫瑞（Christian Jackson McCaffrey），10月21日由卡羅萊納黑豹隊被交易到舊金山四九人隊之後，首次演出「帽子戲法」，成為NFL自1970年以來，第4位球員單場充分把握傳接（catch）、二傳（pass）和衝鋒（run）機會分別得分，也是2005年來首位。

另外和歷史同行的球員包括聖地牙哥電光隊跑鋒湯姆林森（LaDainian Tomlinson）（2005年）、新英格蘭愛國者隊外接球員巴頓（David Patten）（2001年），芝加哥熊隊跑鋒裴頓（Walter Jerry Payton）（1979年）。

來自北加州 的舊金山四九人隊屬於NFL國聯西區小組，本季戰績4勝4負。四九人隊於10月30日午後1時25分起， 南下走訪位於洛杉磯國際機場 附近的社會金融球場（SoFi Field）挑戰相同聯會和小組的公羊隊，該處場地當天容納7萬3505名球迷，上座率100%。四九人隊成功地在例行賽季有機會避免3連敗。

四九人隊在上半場還以10比14落後，終場則以31比14勝出。

麥凱夫瑞來自科羅拉多州，身高5呎11吋，在史丹福大學校隊效力3個球季，總共632次帶球衝鋒，累積推進3922碼，30次遭到攔截有22次傳球達陣，還有99次傳接成功累進1206碼10次達陣。他畢業後參加2017年大聯盟選秀，由卡羅萊納黑豹隊於第1輪8順位挑中，他至今先後為兩支球隊有6年出賽65次，其中58場都是先發。

四九人隊和公羊隊之間的「加州大戰」，自1950年10月1日以來，歷年在例行賽和季後賽總共已經交戰148次，四九人隊的戰績是77次取勝68次敗北3和，四九人隊累積得到3349分，公羊隊歷年來累積得到3132分。兩隊於今年已經4次會戰，最近一次是於2022年10月3日在北加州開戰，地主隊以24比9得勝。

四九人隊在這場比賽控球時間為29分鐘56秒。

麥凱夫瑞全場9次成為傳接對象8次完成任務。他在第2節首先和四分衛蓋羅波洛（James Richard Garoppolo）合作，扮演二傳手以34碼長傳製造機會讓隊友達陣，他在第3節再度和四分衛蓋羅波洛搭配，以9碼短傳突破對方防線得到7分，在第4節再度和四分衛蓋羅波洛配合，以1碼衝鋒進帳7分。

蓋羅波洛全場表現稱職，有2次傳球接應達陣，傳球25次給7名隊友其中21次成功，累積推進235碼，成功率達到84%，最遠傳球距離56碼，22次發動團隊衝鋒推進9碼，沒有遭到攔截和失誤，還有3次遭到擒殺損失12碼。