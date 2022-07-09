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場邊人語／冰球老總 出色超眾

彭廣揚

●北美冰球大聯盟（NHL）首位非洲裔球隊總經理，7月5日正式誕生。

這是NHL在追求組織走向多元面貌途徑中重要的跨步。

加州聖荷西鯊魚隊（San Jose Sharks）當天午後宣布，禮聘47歲的葛里爾（Michael James Grier）出任總經理，成為鯊魚隊於1991年改組以來首次出現非洲裔總經理，也是NHL自1917年於加拿大特利爾創建以來，32支美國或者加拿大的球隊之中，唯一由有色人種擔任總管的隊伍。

鯊魚隊雖然21次晉級季後賽，累積戰績119勝122負，始終和史坦利盃無緣。該隊在最近3個球季都沒有晉級季後賽，上個球季82次出賽，戰績32勝37敗13場平手後落敗，團隊積分77分。

佛羅里達黑豹隊（Florida Panthers）於2020年11月17日率先聘請時年39歲的彼得森（Brett Peterson）突破膚色藩籬，出任球隊的助理總經理。彼得森出生在麻州，在大學時期（2000-2004）效力於波士頓學院冰球隊，他職司防守球員，曾經代表學校於2001年榮獲全美校際聯賽年度總冠軍，擁有340場小聯盟作戰經驗，還有大聯盟球員工會認證的經紀人資格。

葛里爾生於密西根州底特律，代表波士頓大學冰球隊出賽114場，參加過1993年度選秀，由聖路易藍調隊看中，但是NHL的職業生涯卻從加拿大埃德蒙頓油商隊（Edmonton Oilers）開始。他也曾經入選美國國家青年隊，在1995年為美國抱回世界錦標賽（20歲級別）冠軍。

他身高6呎1吋，職司右翼前鋒，作戰經驗例行賽事有1060場，得到162分和221次助攻，還有7次季後賽體驗，拿到1次助攻。除了油商隊之外，他還以球員身份效力過鯊魚隊、華盛頓首都隊、水牛城軍刀隊，以及以助理教練和顧問身分，指導過新澤西魔鬼隊和紐約遊騎兵隊。

他接替剛滿65歲的加拿大人威爾森（Doug Frederick Wilson）出任總經理。他的當務之急是為求隊找定新任總教練。

葛里爾的兄長克里斯多福（Christopher Grier）於2016年1月3日出任美國職業美式足球大聯盟（NFL）美聯東區小組邁阿密海豚隊總經理。

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