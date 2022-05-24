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場邊人語／勇士給力 獨俠失利

彭廣揚

●又是下半場第3節的9分得分差，成為中場勝負的關鍵。

5月22日晚間，西區第3種子金州勇士隊在德州面對2萬813名北加州客場球迷，挑戰西區第4種子達拉斯獨行俠隊，主隊在上半場以47比48稍微落後，但是客隊於下半場第3節一口氣攻下30分；雙方於終場前1分鐘15秒時，戰成99比104，獨行俠隊雖然由組織後衛唐西奇（Luka Dončić）2次罰球出手得分，然而最後仍以100：109敗陣。

勇士隊取得季後第3回合的第3場連續勝利。獨行俠隊在本季後第2回合出戰鳳凰城太陽隊時，曾經以2連敗開局，但是隨即以2勝2負追平，並且幸運地終以4勝3敗晉級。然而目前面對勇士隊已經3次敗仗；翻開NBA的季後戰史，在146場「搶四勝」系列賽事之中，至今還沒有一支球隊曾經在3連敗之後能夠逆轉成為4連勝晉級。

勇士隊在這場比賽4次和對方平手，11次相互領先，5名先發球員有4人的得分為雙位數，替補4人收穫13分，個人最多得到31分，最大領先差距14分，籃下得到46分，快攻得到5分，有10次失誤，因此失掉10分；獨行俠隊在這場比賽5名先發球員有2人的得分為雙位數，替補4人收穫28分，個人最多得到40分，最大領先差距9分，籃下得到34分，快攻得到5分，有7次失誤，因此失掉8分。

勇士隊絕對領先對手的時間達到37分鐘44秒，而獨行俠隊只有9分15秒。

獨行隊的6呎7吋當家後衛唐西奇，上場40分鐘23秒得到40分，23次出手投籃11次命中，命中率47.8%，三分球出手9次出手4次落空，命中率44.4%，罰球17次出手14次命中，命中率82.4%，還有11個防守籃板球3次助攻1次抄截2次火鍋，有3次失誤，第1節就得到10分，第4節得到21分，整個下半場拿到25分。替補的組織後衛丁威迪（Spencer Gray Dinwiddie）上場31分鐘45秒得到26分。

金州勇士隊6呎7吋小前鋒威金斯（Andrew Christian Wiggins）繼續表現搶眼，上場39分鐘49秒得到全隊次高的27分，20次出手投籃11次命中，命中率55%，三分球5次出手1次破網，命中率20%，罰球5次出手1次落空，還有11個籃板球3次助攻。柯瑞（Wardell Stephen Curry II）上場39分鐘1秒得到31分，20次出手投籃10次命中，命中率50%，三分球10次出手5次破網，命中率也達到50%，罰球6次出手都沒有落空過，還有5個籃板球和多達11次助攻。

替補得分後衛波爾（Jordan Anthony Poole）則是上場27分鐘56秒得到10分。

唐西奇已經連續兩場出戰勇士隊時個人至少得到40分，但是球隊仍然敗北。

勇士 加州 柯瑞

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