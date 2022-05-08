場邊人語／費城絕活 主場滅火

一人能抵千軍萬馬。

5月6日晚間7時起，美加地區男子職業籃球大聯盟 (NBA) 進行季後賽 第二階段第3場賽事，費城 76人隊在第4節得到31分，以99：79明顯落差力克邁阿密熱火隊。

當天晚間7時起在賓州 費城富國球場 (Well Fargo Center)，名列東區第1種子的邁阿密熱火隊造訪，共有2萬1033名主場球迷到場加油，這是76人隊在季後第9場賽事和第4次捍衛主場。主隊在第1節和第 2節比賽分別得到21分和20分，上半場僅以41：34領先，然而卻在第3節和第4節收穫27分和31分，終場以20分懸殊差距取勝，在這個季後系列賽事扳回一城。

76人隊在這場比賽，全隊投籃命中率達到47.8%，三分球命中率有48.5%。有5名先發球員4人的得分為雙位數，分別收穫21、21、18、17分；替補5人收穫13分，最大領先差距20分，籃下得到28分，快攻得到19分；相較之下，熱火隊在這場比賽全隊投籃命中率35.1%，三分球命中率只有23.3%。只有2次戰成平手，5名先發球員只有1人的得分為雙位數，替補7人收穫24分，最大領先差距3分，籃下得到28分，快攻得到2分。雙方2次相互領先，76人隊絕對領先對手的時間達到44分鐘3秒。

76人隊的7呎中鋒安比德 (Joel Hans Embiid) 戴上黑色保護面罩 ，負傷上場36分鐘20秒，12次出手投籃5次命中，命中率41.7% ，三分球沒有出手過，10次罰球8次命中，命中率80% ，摘得11次籃板球(第3節有3次)有1次助攻1次抄截1次火鍋，共得到18分；其中第4節有5分進帳。

該隊身高6呎6吋的小前鋒格林 (Daniel Richard Green Jr.) 和6呎2吋組織後衛馬克西 (Tyrese Maxey) 都得到全隊最高的21分。格林在本季後比賽場均得分只有7.8分。馬克西在本季後比賽場均得分有22.6分，單場最高曾經得到34分。

熱火隊的6呎7吋小前鋒巴特勒 (Jimmy Butler III) 上場38分鐘14秒，是全隊先發球員之中唯一有10分以上進帳者，他22次出手投籃12次命中，命中率54.5% (第3節得到14分)，5次三分球出手1次命中，命中率20% ，10次罰球8次命中，命中率80% ，摘得9次籃板球有2次助攻2次抄截，得到全場最高的33分。

該隊的6呎5吋替補組織後衛赫洛 (Tyler Christopher Herro) 上場27分鐘5秒，是熱火隊替補中得分最多者。15次出手投籃5次命中，命中率33.3% ，7次三分球出手2次命中過，命中率28.6% ，2次罰球2次命中，命中率100% ，摘得4次籃板球有1次助攻，得到14分；其中第3節有6分進帳。