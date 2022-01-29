場邊人語／物換星移 新老交替

頓時之間，三上三下。

即將年滿40歲的匹茲堡鋼人隊四分衛羅斯里斯伯格（Benjamin Todd Roethlisberger），1月27日透過一段全長2分鐘16秒的視訊，宣布從此球場退休，揮別NFL 18個球季的輝煌歲月。

羅斯里斯伯格於1月16日晚間在密蘇里州坎薩斯城「箭頭球場」（GEHA Field at Arrowhead Stadium），率隊以21比42向四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）領軍的坎薩斯城酋長隊稱臣。酋長隊預定1月30日美東時間下午3時5分起在主場應戰辛辛那提猛虎隊，爭奪美聯冠軍。

第56屆超級盃 賽事雖然結果尚未分曉，球壇已經進行新老交替，現年25歲、生於加州 的水牛城比爾隊四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）、現年也是25歲、生於愛阿華州的布洛（Joseph Lee Burrow），以及現年26歲，在德州出生的馬霍姆斯，已經成為新世代的年少英雄，而羅斯里斯伯格、也生於加州的38歲綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers），以及44歲、另一位生於加州的坦帕灣海盜隊四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady），於是成為懷舊經典人物。

艾倫、布洛和馬霍姆斯經由選秀活動加入大聯盟後，經過訓練和考驗，已經嚴重顛覆NFL T形攻勢（T Formation）和口袋戰術，促使主教練和進攻教練更細膩地布置多名跑鋒和外接球員任務，同時四分衛頻繁在臨場做出風險係數不小的選擇，大膽地離開傳統的口袋型保護區，自己持球衝鋒爭搶碼數，並且並不在乎和對方防守球員進行身體接觸。

他們在今年季後賽2個回合表現都很出色，6呎5吋的艾倫，62次傳球48次成功，準確度77.4%，累積傳球距離達到637碼，有1次到攔截和5次遭到擒殺，但是有9次達陣。此外，他還17次帶球衝鋒，累進距離134碼。

馬霍姆斯身高6呎3吋，共有83次傳球63次成功，準確度75.9%，累積傳球距離達到782碼，沒有遭遇攔截，2次遭到擒殺，但是有8次達陣。此外，他還10次帶球衝鋒，累進距離98碼，有1次達陣。

6呎4吋的布洛，則有71次傳球52次成功，準確度73.2%，累積傳球距離有592碼，有1次遭遇攔截，但是11次遭到對方擒殺，幸好有2次達陣。此外，他還4次帶球衝鋒，累進距離3碼，沒有達陣過。

時至今日，大聯盟有人剛登台，也有人年華不再。屬於我們的英雄究竟何在？盡付諸於回憶？抑或言之早矣？