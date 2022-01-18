場邊人語／每場競賽 屢見璀璨

五支球隊出彩，萬千球迷喝采。

NFL 於1月15日起進行季後賽 ，在第1回合外卡賽事，辛辛那提猛虎隊、水牛城比爾隊、坦帕灣海盜隊、舊金山 49人隊和坎薩斯城酋長隊勝出。第2回合的4場賽事預定於1月22日下午4時30分和8時15分起，以及23日下午3時和晚間6時30分起進行。

15日下午，辛辛那提猛虎隊在主場率先開賽以26：19擊退拉斯維加斯突擊者隊。猛虎隊主力四分衛布洛（Joseph Lee Burrow）果然不負期望為球隊拿到等待31年的季後賽首勝。當天晚間水牛城比爾隊在主場迎戰新英格蘭愛國者隊。比爾隊主力四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）5次傳球達陣累進308碼，以47：17大破對方防線，全場根本沒有運用上棄踢（Punt）和踢射（Field Goal）戰術，也沒有任何失誤。

16日下午，坦帕灣海盜隊在主場以31：15痛擊費城老鷹隊，上半場就已以17：0領先。海盜隊當家四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）又刷新紀錄 ，以44歲又166天成為NFL季後賽歷史上最年長的先發四分衛。NFL歷年來只有12次季後賽由年齡超過40歲的先發四分衛獲勝，布雷迪個人就有10次殊榮。他的隊友—身高6呎5吋外接球員伊凡斯（Michael Lynn Evens），全場10次成為傳接對象9次成功接應，累進117碼有1次達陣，最長傳接距離36碼。他是隊史中首位球員在季後賽單場擁有最多傳接成功次數，而且累進超過100碼，還有1次接應得分者。

當日下午，達拉斯牛仔隊在主場迎戰舊金山49人隊，吸引9萬3470人現場觀戰。牛仔隊雖然在第4節反撲，四分衛普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）的技術統計數字要比49人隊四分衛蓋羅波洛（James Garoppolo）好些，但是全隊於上半場就以7：16落後。這是49人隊首次在季後賽擊敗牛仔隊；雙方前兩次交鋒，都是由牛仔隊告捷。

同一天晚間，坎薩斯城酋長隊在主場迎戰匹茲堡鋼人隊。酋長隊26歲四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）和鋼人隊39歲四分衛羅斯里斯伯格（Benjamin Todd Roethlisberger）進行具歷史意義的對決。雙方在第1節都沒有得分，各有30分鐘控球權，然而馬霍姆斯累積傳球39次給9名隊友，其中30次成功，累進404碼有5次達陣，最長傳接距離48碼，此外，他本人3次帶球衝鋒累進29碼。32歲的酋長隊邊鋒考西（Travis Michael Kelce）全場7次成為傳接對象5次成功接應，累進距離有108碼，還有1次達陣，最長傳接距離48碼。這也是大聯盟單場紀錄。

17日晚間，洛杉磯公羊隊在主場迎戰亞里桑納紅雀隊，由33歲的四分衛史塔福德（John Matthew Stafford）和紅雀隊24歲的四分衛穆雷（Kyler Murray）對決，並且決定第2回合爭奪超級盃的賽程。