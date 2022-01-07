場邊人語／疫情漫開 大賽備胎

●超級盃 是NFL 年度大戲，事前要充分對待，臨賽仍需安排備胎。

第56屆NFL超級盃大賽預定於2月13日星期日於加州洛杉磯國際機場 附近的英格塢「社會金融球場」（SoFi Stadium）舉行，這處球場是聯盟目前投資最多、設備最先進的主場，由公羊隊和電光隊共同使用，於2020年9月8日起正式啟用，日常容量為7萬240人。

只不過，由於新冠變種病毒疫情又起，考量加州和洛杉磯地方漸趨嚴格的防疫法律規定，特別是群聚部分，聯盟官方正在著手標準應變作業（standard contingency planning process），向達拉斯牛仔隊詢問其主場—德州阿靈頓的「美國電話暨電報球場」（AT&T Stadium）是否可以成為支援場地？

這處有342個包廂和正常容量8萬人的球場，曾於2009年9月20日創下美式足球比賽單場10萬5121名觀眾的紀錄。

超級盃（The Vince Lombardi Trophy）大賽是NFL年度總冠軍爭奪主戲，主辦單位一向對於活動城市、使用場館、區域天候、賽事日期、球隊所在、開場儀式、中場表演、現場直播、插播廣告等細節深思熟慮，並且還有隊應付緊急情況的應變方案。

超級盃自1967年11月5日於洛杉磯紀念球場（Los Angeles Memorial Coliseum）舉行以來，已經成功地走入億萬美國尋常家庭，成為每年一月的特定星期日單日家庭娛樂的高潮。歷年以來，超級盃成千上萬的現場球迷和無遠弗屆的觀眾，造就比賽當天成為僅次於感恩節，全美食品消費量可觀的「大餐時段」。

大賽由2004年開始，固定於每年2月的第一個星期日舉行；1980年1月20日，匹茲堡鋼人隊在南加州巴沙迪那以31比19擊敗公羊隊，勇奪第14屆超級盃，成為首支榮獲總統接見的職業美式足球冠軍隊伍。

達拉斯牛仔隊的牛仔球場（Cowboys Stadium）為「美國電話暨電報球場」的前身，最近一次舉辦超級盃賽事是2011年2月6日，綠灣包裝工隊終場以31比25取勝鋼人隊。

NFL於2021年12月15日才宣布最近4個球季超級盃賽事舉行細節，其中57屆賽事預定2023年2月12日在亞里桑納州「洲際產業保險理財球場」（State Farm Stadium）舉行，58屆賽事將於2024年在內華達州拉斯維加斯「忠誠航空球場」（Allegiant Stadium）舉行，59屆則是於2025年在路易斯安那州紐奧良的超級球場舉行。

瞻前顧後，牛仔隊明白這次有幸「插隊」的不容易，更不敢想像此時替補隨之而來的額外收益。