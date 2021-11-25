我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

場邊人語／感恩節屆 盛宴迎接

彭廣揚

美國歡度感恩節，除了餐桌上的火雞、玉米、沙拉、蔓越莓、南瓜餅之外，一場又一場的職業美式足球比賽，通常負責扮演調味和助興的角色。

美國各地和散布在全球各處的美軍、美僑家庭，於11月25日感恩節當天，由美東時間早上9時開始，可以先收看在紐約市曼哈頓中央公園附近舉行的第95屆「梅西百貨公司感恩節大遊行」（95th Macy’s Thanksgiving Parade）直播；接著從中午12時30分起，則陸續有3場NFL龍爭虎鬥。

今年感恩節排定的3場比賽分別為下午12時30分起，戰績3勝7負的芝加哥熊隊在密西根州底特律福特球場（Ford Field）迎戰9連敗1和的底特律雄獅隊。兩隊的主戰四分衛：27歲的高夫（Jared Thomas Goff）和22歲的菲爾斯（Justin Skyler Fields）都有可能由於掛彩而由替補上陣。

當天下午4點30分開始，戰績5勝5負的拉斯維加斯突擊者隊開拔到戰績7勝3敗的達拉斯牛仔隊主場「美國電話暨電報球場」（AT&T Stadium）挑戰。晚間8點20分開始，戰績6勝4敗的水牛城比爾隊則將於路易斯安納州客場「凱撒球場」（Caeser’s Superdome），遭遇戰績5勝5負的紐奧良聖徒隊。

2020年11月26日感恩節當天比賽，戰績4勝6負的底特律獅隊在主場以25比41不敵3勝7敗的德州休士頓德州佬隊，戰績3勝7敗華盛頓紅人隊和達拉斯牛仔隊在德州較量，紅人隊以41比16技高一籌勝出。匹茲堡鋼人隊本來預定在賓州主場對抗巴爾迪摩烏鴉隊，但是受到新冠病毒傳染疫情影響而改期。

NFL於1892年11月12日進入職業和商業化時期，感恩節是在1863年由在肯塔基州出生第16任總統林肯（Abraham Lincoln）宣布成為國定假日。NFL聯盟從1921年開始，就在感恩節當日白天舉行別開生面的球賽（The National Football League on Thanksgiving Day）；由1934年和1966年起，獅隊和牛仔隊分別連續參加了82和43次盛會；自2006年以後，這項賽事又增添了一場挑燈夜戰，方便球迷和湊熱鬧人群在佳節當天，從中午到黑夜，無論身在何處、或者男女老少，都可以圍繞著球場、球賽、球隊、球員相關話題大發議論。

今年感恩節當天，全美各地在疫情陰霾仍然揮之不去之下，仍然有部分社區、社團、城市、公私立學校和業餘美式足球俱樂部，在遵守防疫規定的前提下，謹慎地舉行各種戶外腰旗、街頭、接觸、聯誼性質美式足球賽事和派對。

感恩節快樂！

美國 足球 德州

上一則

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

下一則

歐冠杯足球／曼城逆轉巴黎 同步出線 皇馬、國米也晉級

延伸閱讀

感恩節租車好貴 紐約1天261元 比去年漲66%

感恩節租車好貴 紐約1天261元 比去年漲66%
今年感恩節 美逾2億人完全接種 聚會氣氛濃

今年感恩節 美逾2億人完全接種 聚會氣氛濃
洛市長好萊塢影星助力 數千人分享感恩節火雞餐

洛市長好萊塢影星助力 數千人分享感恩節火雞餐
感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰

感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰

熱門新聞

先前人間蒸發的中國網球名將彭帥，在國際輿論的聲援壓力下，中國官媒先後代替彭帥發表了「報平安」的email內容，上個周末更接連公開近期的生活照和影片，試圖向外界證明彭帥一切安好。 （取材自IOC、丁力推特）

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

2021-11-22 00:28
中國網球女將彭帥日前自爆與中國前副總理張高麗不倫後音訊全無、疑似「被消失」，中國官媒環球電視網發布一封據稱來自彭帥的電子郵件，信中自稱「我很好」，不過這反而讓人們越來越擔心她的安危。(路透)

中國官媒曝彭帥電郵「我沒失蹤」WTA主席：高度懷疑

2021-11-17 20:01
彭帥。（新華社）

彭帥安危成謎 紐時：中國企圖淡化引網壇怒火

2021-11-18 20:29
前NBA著名教頭小范甘迪。（美聯社）

NBA／小范甘迪也補刀 轟喬丹是騙子 在聯盟製造假友誼

2021-11-18 18:52
網壇名將陸續在推特貼出彭帥的照片。（取材自推特）

小威也關切彭帥 中國外交部2度回應：我也不掌握

2021-11-18 19:26
國際奧委會主席巴赫21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)

與彭帥視訊報平安 國際奧會挨批「中國幫手」

2021-11-22 08:59

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光