場邊人語／感恩節屆 盛宴迎接

在美國 歡度感恩節，除了餐桌上的火雞、玉米、沙拉、蔓越莓、南瓜餅之外，一場又一場的職業美式足球 比賽，通常負責扮演調味和助興的角色。

美國各地和散布在全球各處的美軍、美僑家庭，於11月25日感恩節當天，由美東時間早上9時開始，可以先收看在紐約市曼哈頓中央公園附近舉行的第95屆「梅西百貨公司感恩節大遊行」（95th Macy’s Thanksgiving Parade）直播；接著從中午12時30分起，則陸續有3場NFL龍爭虎鬥。

今年感恩節排定的3場比賽分別為下午12時30分起，戰績3勝7負的芝加哥熊隊在密西根州底特律福特球場（Ford Field）迎戰9連敗1和的底特律雄獅隊。兩隊的主戰四分衛：27歲的高夫（Jared Thomas Goff）和22歲的菲爾斯（Justin Skyler Fields）都有可能由於掛彩而由替補上陣。

當天下午4點30分開始，戰績5勝5負的拉斯維加斯突擊者隊開拔到戰績7勝3敗的達拉斯牛仔隊主場「美國電話暨電報球場」（AT&T Stadium）挑戰。晚間8點20分開始，戰績6勝4敗的水牛城比爾隊則將於路易斯安納州客場「凱撒球場」（Caeser’s Superdome），遭遇戰績5勝5負的紐奧良聖徒隊。

2020年11月26日感恩節當天比賽，戰績4勝6負的底特律獅隊在主場以25比41不敵3勝7敗的德州 休士頓德州佬隊，戰績3勝7敗華盛頓紅人隊和達拉斯牛仔隊在德州較量，紅人隊以41比16技高一籌勝出。匹茲堡鋼人隊本來預定在賓州主場對抗巴爾迪摩烏鴉隊，但是受到新冠病毒傳染疫情影響而改期。

NFL於1892年11月12日進入職業和商業化時期，感恩節是在1863年由在肯塔基州出生第16任總統林肯（Abraham Lincoln）宣布成為國定假日。NFL聯盟從1921年開始，就在感恩節當日白天舉行別開生面的球賽（The National Football League on Thanksgiving Day）；由1934年和1966年起，獅隊和牛仔隊分別連續參加了82和43次盛會；自2006年以後，這項賽事又增添了一場挑燈夜戰，方便球迷和湊熱鬧人群在佳節當天，從中午到黑夜，無論身在何處、或者男女老少，都可以圍繞著球場、球賽、球隊、球員相關話題大發議論。

今年感恩節當天，全美各地在疫情陰霾仍然揮之不去之下，仍然有部分社區、社團、城市、公私立學校和業餘美式足球俱樂部，在遵守防疫規定的前提下，謹慎地舉行各種戶外腰旗、街頭、接觸、聯誼性質美式足球賽事和派對。

感恩節快樂！