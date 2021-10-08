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參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

場邊人語／紅雀啁啾 道奇成就

彭廣揚

例賽106勝只是紀錄，當晚1支2分再見全壘打才是晉級關鍵！

洛杉磯道奇隊隊10月6日在「道奇球場」（Dodger Stadium）迎戰聖路易紅雀隊，揭開MLB國聯季後外卡賽序幕。5萬3193名熱情球迷耐心地觀看這場費時4小時15分鐘你來我往的纏戰；雙方分別調派40歲右投韋恩萊特（Adam Parrish Wainwright）和37歲右投薛則（Maxwell M. Scherzer）把關，紅雀隊在第1局上利用薛則暴投先馳得點，但是隨後8局雙方沒有明顯建樹，道奇隊在第4局下由36歲第4棒三壘手透納（Justin Matthew Turner）擊出左外野方向陽春全壘打打成平手，第9局下再由31歲的第9棒左外野手泰勒（Christopher Armand Taylor）在1好球2壞球之後，揮出左外野420英呎遠的再見全壘打，以3：1淘汰紅雀隊。

透納本來就是道奇隊在季後賽安打次數、二壘安打次數、全壘打次數和打點數紀錄保持者。

泰勒今年首次入選全明星，在這場比賽之前，生涯季後賽累計有5次全壘打和13個打點，他最近一次擊出全壘打是9月6日下午在紅雀隊客場擔任第5棒，於第1局揮出左外野409英呎的2分全壘打，幫助道奇隊以5：1取勝。

這是紅雀隊自從2012年10月5日以6比3擊敗亞特蘭大勇士隊以來，另外一次有機會從外卡驟死賽踏上奪標之路。道奇隊終結者右投簡森（Kenley Geronimo Jansen）在例行賽季擁有69局38次救援成功紀錄，當晚以16球數面對4名打者，三振3次遭擊出1支安打，沒有失分。紅雀隊第3位登場的救援左投麥克法蘭（T.J. McFarland），雖然沒有被擊出安打，但是送出關鍵四壞球，責失1分，承擔敗投責任。

紅雀隊是MLB季後賽經驗豐富的球隊 ，只有紐約洋基隊經歷超越它。該隊從5月31日到9月9之間在主客場和道奇隊會戰7次，紅雀隊3次傳出捷報。道奇隊在例行賽季調度20名投手先發登板，162場次中有74次完成優質先發。

紅雀隊先發右投韋恩萊特此役表現穩健，全場以95球數主投5.1局面對21席打者，送出5次三振和2次四壞球，被擊出4支安打1支全壘打，防禦率為1.69，無關勝負。薛則則以94球數登板4.1局21個打席，送出4次三振和3次四壞球，遭擊出3支安打，責失1分，表現不如預期但也無關勝負。

道奇隊歷年季後賽戰績是103勝86敗1和，將於8日起到14日之間前往北加州和舊金山巨人隊進行5戰3勝的系列賽。巨人隊是例行賽季國聯西區小組冠軍，也是國聯最佳，戰績為107勝55敗。也屬東區小組的道奇隊例行賽戰績是106勝56敗，於2020年10月27日在德州阿靈頓中立球場，以3：1擊敗光芒隊勇奪年度總冠軍。

道奇 季後賽 MLB

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