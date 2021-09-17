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場邊人語／冰球面對 海怪新貴

彭廣揚

以美國西北部華盛頓州西雅圖為主場的職業冰球隊終於誕生了。

9月10日隸屬於NHL 西區太平洋小組的西雅圖海怪隊（The Seattle Kraken），正式向地方民眾開放訓練場地「海怪冰場」（The Kraken Community Iceplex），15日起在定點銷售紀念球衣，預定9月23日起首次舉行球季前集訓，並且在10月12日先到內華達州拉斯維加斯客場出賽，10月23日再回到投資10億元建造、容量1萬7459人的「氣候承諾球場」 （Climate Pledge Arena） ，隆重進行首季主場首役。

西雅圖海怪隊是自2008年7月2日西雅圖超音速職籃隊遷往奧克拉荷馬城之後，首次有四大球（籃球，棒球、冰球和美式足球）大聯盟球隊入駐。對NHL而言，海怪隊是2021年4月30日正式完成購買手續加入聯盟的第32支球隊。

海怪隊成員主要由7月21日由NHL舉行的「特別選秀」（NHL Expansion Draft）產生，除了最近成軍的拉斯維加斯金武士隊之外，其它30支球隊都曾參與和貢獻。NHL本來寄望通過這項活動至少協助海怪隊徵選14名前鋒9名防守球員和3名守門員，所幸海盜隊員最終自行圈選15名前鋒12名防守球員和3名守門員。

海怪隊徵選的球員之中，知名度最高的是來自加拿大多倫多的左拐防守球員吉歐達諾（Mark Giordano）；37歲的他本來是加拿大卡加立火焰隊的隊長，在NHL征戰15個球季出賽949場，累積得到143分和366次助攻，當選過1次全明星和1次年度「最佳防守球員」（The James Norris Memorial Trophy）榮銜。

這支球隊其它生力軍還包括來自紐約長島人隊的31歲右翼前鋒艾伯立（Jordan Eberle）、來自匹茲堡企鵝隊的29歲左撇左翼前鋒塔內夫（Brandon Tanev）、來自代表佛羅里達黑豹隊的26歲左撇瑞典中鋒溫伯格（Alexander Wennberg），來自聖路易藍調隊的29歲左撇左翼鋒史瓦茲（Jaden Schwartz），以及來自坦帕灣閃電隊的29歲左撇中鋒戈德（Yanni Gourde）。

在守門員方面，海怪隊並沒有青睞蒙特利爾法語加人隊34歲的當家普萊斯（Carey Price），而是和來自德國、原效力科羅拉多雪崩隊的守門員古包爾（Philipp Grubauer）於7月28日簽訂為期6年總價3540萬元的合約。古包爾現年29歲，在2個球隊有9個球季作戰經驗，有1次榮獲年度冠軍的經驗。在2020年球季參賽40次先發39場，戰績30勝9敗1省和局後敗北，有7次完封對方，救球率92.2%，場均失球1.95次。

西雅圖新貴海怪，久候球迷拍手稱快。

NHL 西雅圖 加拿大

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