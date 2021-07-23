場邊人語：曾經袍澤 奧運抉擇

職業籃球，偶然同場變袍澤，奧運 籃球，入列必須做選擇。

日本東京夏季奧運會男子籃球項目於7月25日開賽，密爾瓦基公鹿隊31歲組織後衛哈勒戴（Jrue Holiday） 、29歲小前鋒米道頓（Khris Middleton）以及鳳凰城太陽隊24歲得分後衛布克（Devin Booker）3人，錯過美國 男籃國奧隊團體包機後，預定23日搭乘私人包機越洋前往東京歸隊。

布克和米道頓、哈勒戴剛於20日在NBA總決賽交手，5天之內就須立即聯手對付法國、伊朗和捷克。2016年夏季奧運會在巴西里約舉行時，克里夫蘭騎士隊於6月19日在總決賽前4場只贏1場，但是最後3連勝氣走金州勇士隊。大賽之後，勇士隊前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、前鋒格林（Draymond Green） 、後衛湯普森（Klay Thompson）和騎士隊後衛厄文（Kyrie Irving）化敵為友聯袂奔赴里約，並且奪金凱旋。

職業籃球和世界籃球在奧運會交集，前者是生活，後者是生存。有一種追求是籃球世界之尊，另外一種享受則是世界籃球至尊。

本屆奧運會男籃項目共有12支球隊參加，澳洲 被看好正值巔峰狀態，頗有奪金實力和機會，美國隊肩負著蟬聯冠軍的責任，日本慶幸能以新氣象亮相世界舞台，法國則是樂於黑馬之姿。美國的職籃天地，由於選秀、交易、薪資、競技機制完善，長期吸引世界各地籃球高手，並且自然地成為許多國家代表隊的培育搖籃。今年美國隊的陣容之中，杜蘭特擁有2面奧運金牌（2012和2016），格林有1面（2016）。

美國在分組賽首場遭遇的對手法國隊，是各國「以賽代訓」的實例。法國隊身高7呎1吋的中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）從2013年10月30日起效力猶他爵士隊，累積545場例行比賽經驗，2度當選全明星，3次當選年度最佳防守球員（DPOY），是第4名球員至少曾經3次當選年度最佳防守球員；其他3人是7呎2吋的穆湯波（Dikembe Mutombo）、6呎9吋的華勒斯（Ben Wallace）以及6呎10吋的霍華德（Dwight Howard）。

法國隊在2019年國際籃協世界盃曾經擊敗美國隊和澳大利亞隊，榮獲第3名。在開赴東京的陣容中，還包括來自NBA的現役球員，如洛杉磯快艇隊小前鋒貝頓（Nicolas Batum）、波士頓塞爾蒂克隊得分後衛佛尼爾（Evan Fournier）、布魯克林籃網隊小前鋒盧瓦烏（Timothé Luwawu-Cabarrot），以及紐約尼克隊組織後衛尼利基納（Frank Ntilikina）。

猶他爵士隊還有2名球員分別入選澳洲和奈及利亞國家隊。奈及利亞國奧隊共有8名NBA現役球員，由曾經出任過洛杉磯湖人隊總教練的布朗（Mike Brown）領軍，爵士隊現役得分後衛歐尼（Miye Oni）和已經離隊的中鋒尤杜（Ekpe Udoh）都入列。爵士隊的33歲小前鋒英格斯（Joe Ingles）則將代表澳洲出賽。