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場邊人語╱大坂直美 勇而不媚

彭廣揚

運動場上的勇者，深諳勉勵好過使力，合時勝於造勢的道理。

現年23歲、生於日本大阪中央區、目前在美國居住和訓練、世界排名第2的大坂直美（Naomi Osaka）於5月31日毅然宣布退出（walk over）第125屆法國網球公開賽，並且透露她已經苦於抑鬱一陣子，需要時間和空間靜思和療養。

大坂直美分別於2018年9月8日和2020年9月12日贏得美國網球公開賽（US Open Tennis Championships）女子單打冠軍，同時也是2019年和2021年澳大利亞網球公開賽球后。她曾經3度晉級法國網球公開賽第3輪。

大坂直美預定在今夏代表日本參加東京奧運會；她於5月26日就透過推特預先說明，出於個人心理衛生考量，在本屆法國網球公開賽舉行期間將不參加任何記者會。她於30日出戰羅馬尼亞籍球員蒂格（Patricia Maria Tig）獲勝之後，雖然在現場接受採訪，卻如言沒有現身記者會。全球4大滿貫級別的職業網球賽事代表隨後發表冗長和嚴厲聲明，判罰她1萬5000元，並且警告如果再犯此錯將面臨嚴厲處罰，可能被迫退賽或者喪失參加未來的大賽資格。

職業網球網球比賽講求5S欣賞原則，也就是巧度（Skill）、力度（Strength）、速度（Speed）、策略（Strategy）、耐力（Stamina）；男女網球運動員除了需要矯健身手之外，還需要憑藉大眾傳播和社交傳播的助力，及時說明、討論、解析、肯定戰局和戰果。

大坂直美對於每次大賽後的記者會頗有微詞，形容這種集會是「在他人倒地時還踢上一腳」（kicking a person while they’re down）。職業運動賽事的記者會是主辦單位或者連同贊助單位、宣傳單位和合作單位舉行的大規模、正式工作會議；職業運動員在白紙黑字的協議制約之下，有義務為網球公開賽主辦單位發言捧場，包括親自出席每回合比賽結束後的記者會。此外，職業運動賽事主辦單位也會針對特別媒體對象提問，不定期開放球員、團隊、教練的「交流空間」（Availability）。

放眼全球4個大滿貫級別的職業網球賽事，目前對於國際「球星」的出場和出席，都採行賽前重點通告、比賽時即時播報，以及賽後舉行記者會3個基本步驟進行相關宣傳工作。以每年球季勞工節前後在紐約市舉行的美國網球公開賽為例，主辦單位除了費心在比賽現場設立大型國際媒體中心之外，也非常注重個別傳播媒體對於賽事相關的提問，盡量照顧到傳統印刷媒體、電子媒體和網路即時媒體，在內容、影像、音訊和截稿時間的差異。美國網球公開賽對於球星在大賽前熱身練球片段，以及賽事結束後球星自我說明都細心安排，但是大坂直美嚴肅地指出，她並不反對賽後1對1式接受採訪，然而球員在賽後筋疲力盡的情況之下，還要不斷地回答「重複性質」的提問或者追根究柢的盤問，帶給球員巨大心理壓力。

大坂直美面對4名高傲的職網賽事主辦者，沒有媚於大賽的炫目光環，反而義無反顧地提出運動員的心理健康議題，真是不負「優勝」之名。

大坂直美 美國 東京奧運

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